Отключение света 11 апреля: где и когда не будет электроэнергии

В Украине 11 апреля введут ограничение потребления электроэнергии во всех регионах из-за последствий предыдущих российских атак на энергосистему. Об этом сообщили в Укрэнерго.

В частности, с 05:00 до 08:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности, а с 06:00 до 08:00 почасовые отключения для всех категорий потребителей.

В энергокомпании отмечают, что ситуация в энергосистеме может изменяться, поэтому актуальную информацию по отключениям следует проверять на официальных ресурсах облэнерго в своем регионе.

Потребителей также призывают рационально использовать электроэнергию после возобновления поставок.

