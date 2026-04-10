  В Україні

Відключення світла 11 квітня: де і коли не буде електроенергії

19:17, 10 квітня 2026
11 квітня очікуються незначні відключення електроенергії.
В Україні 11 квітня запровадять обмеження споживання електроенергії у всіх регіонах через наслідки попередніх російських атак на енергосистему. Про це повідомили в Укренерго.

Зокрема, з 05:00 до 08:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості, а з 06:00 до 08:00 — погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

В енергокомпанії зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому актуальну інформацію щодо відключень варто перевіряти на офіційних ресурсах обленерго у своєму регіоні.

Споживачів також закликають раціонально використовувати електроенергію після відновлення постачання.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Орест Мандзій: що відомо про нове обличчя митної реформи в України

Призначення Ореста Мандзія головою Держмитної служби стало виконанням чергового структурного маяка МВФ та ключовим кроком до реформи митниці.

Із проєкту Цивільного кодексу вилучили норму про «небажання мати дітей» як підставу для розлучення

До Ради подали оновлений проєкт Цивільного кодексу без норм про репродуктивні підстави для розірвання шлюбу.

Штрафи і цифровий контроль: уряд і Рада по-різному бачать підхід до фінансових порушень

У Верховній Раді наголошують на потребі збалансувати штрафи та посилити ефективність фінансового контролю через цифровізацію.

Рейтинг ризику та аудит замість штрафів: Верховна Рада встановила нові правила перевірок бізнесу

Закон про держнагляд впроваджує нові інструменти захисту підприємців, такі як зупинка бізнесу лише через суд та право на консультацію.

Лотерейний ринок переводять у «онлайн-контроль»: усі етапи фіксуватимуть в режимі реального часу

Державне агентство ПлейСіті запускає ІТ-систему контролю за лотереями.

