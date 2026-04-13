  1. В Украине

Как оформить портфолио для работы в 2026 году: форматы, примеры и типичные ошибки

07:36, 13 апреля 2026
Какие форматы портфолио работают в 2026 году и что стоит учитывать при создании.
В 2026 году портфолио все чаще становится обязательным элементом профессиональной презентации соискателя работы. Как сообщает Государственная служба занятости, наличие такой подборки позволяет работодателю быстрее оценить уровень компетентности кандидата через реальные примеры выполненных работ.

По данным службы, портфолио уже активно используют представители творческих профессий, ИТ-специалисты, маркетологи, архитекторы, инженеры, стилисты, кондитеры, писатели, SMM-специалисты, педагоги, медики, журналисты и специалисты по PR. В то же время потребность в такой подборке возникает еще до трудоустройства — отдельные учреждения высшего образования требуют портфолио от абитуриентов при поступлении.

Форматы портфолио: что выбрать

В службе занятости подчеркивают: формат портфолио формирует первое впечатление о кандидате. В частности, бумажные варианты постепенно теряют актуальность и могут выглядеть устаревшими для рекрутеров. Вместо этого оптимальным решением являются цифровые форматы:

  • персональный вебсайт — универсальный вариант, особенно для фрилансеров;
  • фото- и видеоподборки — уместны для творческих и ремесленных профессий;
  • структурированные таблицы — эффективны для ИТ-специалистов и проектных менеджеров;
  • PDF-документы — подходят для авторов текстового контента.

Во время собеседования, отмечают специалисты, целесообразнее отправить ссылку на работы, чем демонстрировать печатные материалы.

Что должно содержать портфолио

В Государственной службе занятости подчеркивают, что портфолио — это не только подборка работ. Оно должно начинаться с краткой информации об авторе: имени, фамилии и основного профессионального направления.

Ключевые требования к содержанию:

  • структурированные примеры работ по категориям;
  • ограниченное количество, но высокое качество кейсов;
  • подробное описание каждого проекта (год выполнения, заказчик, задача, обоснование решений);
  • актуальные контактные данные.

Отдельное внимание советуют уделять отзывам клиентов. Небольшое количество комментариев может создать ложное впечатление, поэтому их стоит добавлять выборочно и обоснованно.

Портфолио как новый стандарт

В службе занятости отмечают, что даже молодые специалисты без опыта работы все чаще формируют портфолио из учебных или собственных проектов. Такой подход позволяет продемонстрировать навыки, потенциал и уверенность — характеристики, которые работодатели высоко оценивают.

В настоящее время портфолио фактически становится базовым инструментом самопрезентации на рынке труда.

трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Уплаченные украинцами средства военного сбора будут зачислять в спецфонд — что изменится

Военный сбор с доходов украинцев направят в специальный фонд.

В Украине предлагают отменить судебный сбор в делах о пересмотре решений после решений КСУ

Рада предлагает упростить доступ к суду в делах о компенсации за неконституционные акты, отменив судебный сбор.

Верховный Суд признал внепроцессуальные разговоры ненадлежащим доказательством в уголовных производствах

Верховный Суд постановил, что «чистосердечное признание», полученное полицией вне протокола и без адвоката, является юридически ничтожным.

В Раде планируют изменить систему распределения коммунальных услуг: обещают устранить «несправедливые» начисления

Законопроект предлагает изменить подход к распределению тепловой энергии в многоквартирных домах с учетом фактического потребления.

ТОП-5 кейсов Верховного Суда, где Stories и должности стали решающими аргументами в суде

Instagram-профиль может рассказать суду гораздо больше, чем официальные декларации или возражения на иск.

