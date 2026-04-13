В Ивано-Франковской области покупатели смогли вернуть более 330 тысяч гривен после жалоб в Госпродпотребслужбу

С начала года в Госпродпотребслужбе в Ивано-Франковской области рассмотрели 99 обращений от потребителей по поводу возможных нарушений их прав.

В Госпродпотребслужбе сообщили, что после рассмотрения 99 обращений граждан в Ивано-Франковской области относительно возможных нарушений их прав удалось вернуть более 331,7 тысячи гривен за некачественные или неоказанные товары и услуги.

Чаще всего жалобы касались приобретения товаров, а также туристических и жилищно-коммунальных услуг.

В частности, гражданам возмещено:

134,1 тыс. грн — в сфере торговли за товары, которые не подошли по размеру, модели или фасону;

197,6 тыс. грн — в сфере услуг, из них:

164,8 тыс. грн — за неоказанные туристические услуги;

4,8 тыс. грн — за жилищно-коммунальные услуги ненадлежащего качества или не в полном объеме;

28 тыс. грн — за неоказанные или некачественные бытовые услуги.

В ведомстве отмечают, что потребители, права которых нарушены, могут защищать их, обращаясь в контролирующие органы в случае приобретения некачественных товаров или получения услуг ненадлежащего качества.

