  В Украине

В Ивано-Франковской области покупатели смогли вернуть более 330 тысяч гривен после жалоб в Госпродпотребслужбу

22:00, 13 апреля 2026
С начала года в Госпродпотребслужбе в Ивано-Франковской области рассмотрели 99 обращений от потребителей по поводу возможных нарушений их прав.
В Госпродпотребслужбе сообщили, что после рассмотрения 99 обращений граждан в Ивано-Франковской области относительно возможных нарушений их прав удалось вернуть более 331,7 тысячи гривен за некачественные или неоказанные товары и услуги.

Чаще всего жалобы касались приобретения товаров, а также туристических и жилищно-коммунальных услуг.

В частности, гражданам возмещено:

  • 134,1 тыс. грн — в сфере торговли за товары, которые не подошли по размеру, модели или фасону;
  • 197,6 тыс. грн — в сфере услуг, из них:

164,8 тыс. грн — за неоказанные туристические услуги;

4,8 тыс. грн — за жилищно-коммунальные услуги ненадлежащего качества или не в полном объеме;

28 тыс. грн — за неоказанные или некачественные бытовые услуги.

В ведомстве отмечают, что потребители, права которых нарушены, могут защищать их, обращаясь в контролирующие органы в случае приобретения некачественных товаров или получения услуг ненадлежащего качества.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

В КЗоТ предлагают закрепить понятие длящегося нарушения без временных границ

Зарегистрирован законопроект о новом порядке исчисления сроков дисциплинарных взысканий при продолжающихся нарушениях трудовых обязанностей.

Кассационный суд предлагают наделить четкими полномочиями по обеспечению иска

В ЦПК и ГПК предлагают уточнить, что меры обеспечения иска сохраняют действие после отмены решений и направления дела на новое рассмотрение.

В Украине предлагают ежегодно отмечать День Украинской Правовой Традиции

В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления, устанавливающий для юристов новую памятную дату.

Кадастр ошибается — владелец не виновен

Верховный Суд подтвердил: кадастр не является первичным источником информации, а лишь отражает данные.

Рабочая группа обговорила финмониторинг, ответственность и «контрольные закупки» в будущем законопроекте о риелторах

На заседании рабочей группы подчеркнули, что мизерные штрафы за работу риелторов без ФЛП стимулируют их уход в тень

