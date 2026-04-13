На Івано-Франківщині покупці змогли повернули понад 330 тисяч гривень після скарг до Держпродспоживслужби

Від початку року в Держпродспоживслужбі в Івано-Франківській області розглянули 99 звернень від споживачів щодо можливих порушень їхніх прав.

У Держпродспоживслужбі повідомили, що після розгляду 99 звернень від громадян в Івано-Франківській області щодо можливих порушень їхніх прав, вдалося повернути понад 331,7 тисячі гривень за неякісні або ненадані товари та послуги.

Найчастіше скарги стосувалися придбання товарів, а також туристичних і житлово-комунальних послуг.

Зокрема, громадянам відшкодовано:

134,1 тис. грн — у сфері торгівлі за товари, що не підійшли за розміром, моделлю або фасоном;

197,6 тис. грн — у сфері послуг, з них:

164,8 тис. грн — за ненадані туристичні послуги;

4,8 тис. грн — за житлово-комунальні послуги неналежної якості або не в повному обсязі;

28 тис. грн — за ненадані або неякісні побутові послуги.

У відомстві наголошують, що споживачі, права яких порушені, можуть захищати їх, звертаючись до контролюючих органів у разі придбання неякісних товарів або отримання послуг неналежної якості.

