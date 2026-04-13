  1. В Украине

Сотни тысяч пенсионеров-ВПЛ не могут возобновить выплаты пенсии – в чем проблема

13:01, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Особенно сложная ситуация возникла для ВПЛ, которые уже проживают на подконтрольной территории: из-за отсутствия взаимодействия между реестрами их продолжают считать жителями ВОТ, что приводит к автоматической приостановке пенсионных выплат.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Проблема восстановления пенсионных выплат для внутренне перемещенных лиц и жителей временно оккупированных территорий остается нерешенной, а тысячи граждан до сих пор не получают положенные им средства. Об этом заявил народный депутат Даниил Гетманцев.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, в начале 2026 года выплаты были приостановлены для 337 тысяч пенсионеров. По состоянию на апрель, по данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, без пенсий остаются более 169 тысяч человек.

Гетманцев отметил, что причины задержек связаны не с работой Пенсионного фонда, а с отсутствием необходимых решений на уровне правительства и профильного министерства.

Действующие правила предусматривают, что пенсионеры должны подать уведомление о неполучении выплат от российских органов и пройти идентификацию — онлайн, через видеосвязь или лично в сервисном центре. Однако на практике эти требования создают значительные трудности, говорит депутат.

В частности, это связано с тем, что многие пожилые люди не пользуются интернетом и не имеют соответствующих цифровых навыков, а часть является маломобильными или тяжело больными, что делает невозможным их визит в учреждения.

Дополнительной проблемой стали перегруженность органов Пенсионного фонда и очереди: граждане жалуются, что записаться на видеоидентификацию сложно, а приглашения приходится ждать длительное время.

Особенно сложная ситуация сложилась в отношении внутренне перемещенных лиц, которые уже проживают на подконтрольной территории. Несмотря на это, из-за отсутствия надлежащего взаимодействия между реестром ВПЛ и Пенсионным фондом, в документах они часто продолжают значиться как проживающие на временно оккупированных территориях. В результате им автоматически приостанавливают выплаты.

Для их восстановления люди вынуждены лично обращаться в Пенсионный фонд, что требует дополнительных затрат времени и средств. Таким образом формируется замкнутый круг, поясняет депутат.

Гетманцев подчеркнул, что государство должно срочно усовершенствовать законодательство и внедрить технические решения, которые позволят автоматически подтверждать необходимые данные и упростят доступ к пенсиям.

«Государство не должно оставлять людей без источников существования из-за того, что не работает взаимодействие между реестрами или из-за сложных бюрократических процедур. Необходимы срочные изменения в законодательство и технические решения, которые позволят автоматически подтверждать данные и упростят получение пенсий», — отметил политик.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война Пенсионный фонд ВПЛ пенсия пенсия в Украине

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]