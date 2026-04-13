Сотні тисяч пенсіонерів-ВПО не можуть відновити виплати пенсії – у чому проблема

Особливо складна ситуація виникла для ВПО, які вже проживають на підконтрольній території: через відсутність взаємодії між реєстрами їх продовжують вважати мешканцями ТОТ, що призводить до автоматичного призупинення пенсійних виплат.

Проблема відновлення пенсійних виплат для внутрішньо переміщених осіб та жителів тимчасово окупованих територій залишається невирішеною, а тисячі громадян досі не отримують належні їм кошти. Про це заявив народний депутат Данило Гетманцев.

За його словами, на початку 2026 року виплати були призупинені для 337 тисяч пенсіонерів. Станом на квітень, за даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, без пенсій залишаються понад 169 тисяч осіб.

Гетманцев зазначив, що причини затримок пов’язані не з роботою Пенсійного фонду, а з відсутністю необхідних рішень на рівні уряду та профільного міністерства.

Чинні правила передбачають, що пенсіонери мають подати повідомлення про неотримання виплат від російських органів та пройти ідентифікацію — онлайн, через відеозв’язок або особисто в сервісному центрі. Однак на практиці ці вимоги створюють значні труднощі, каже депутат.

Зокрема, це повʼязано із тим, що багато літніх людей не користуються інтернетом і не мають відповідних цифрових навичок, а частина є маломобільними або тяжкохворими, що унеможливлює їхній візит до установ.

Додатковою проблемою стали перевантаженість органів Пенсійного фонду та черги: громадяни скаржаться, що записатися на відеоідентифікацію складно, а запрошення доводиться чекати тривалий час.

Особливо складна ситуація склалася щодо внутрішньо переміщених осіб, які вже проживають на підконтрольній території. Попри це, через відсутність належної взаємодії між реєстром ВПО та Пенсійним фондом, у документах вони часто продовжують значитися як такі, що проживають на тимчасово окупованих територіях. У результаті їм автоматично призупиняють виплати.

Для їх відновлення люди змушені особисто звертатися до Пенсійного фонду, що потребує додаткових витрат часу і коштів. Таким чином формується замкнене коло, пояснює депутат.

Гетманцев наголосив, що держава має терміново вдосконалити законодавство та впровадити технічні рішення, які дозволять автоматично підтверджувати необхідні дані та спростити доступ до пенсій.

«Держава не має залишати людей без джерел для існування через те, що не працює взаємодія між реєстрами або через складні бюрократичні процедури. Потрібні термінові зміни до законодавства та технічні рішення, які дозволять автоматично підтверджувати дані та спростять отримання пенсій», - зазначив політик.

