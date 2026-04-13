Подросток просил лишить отца родительских прав, чтобы тот не мешал ему уехать за границу — какое решение принял суд

16-летний подросток хотел лишить отца родительских прав, поскольку планирует получить высшее образование за границей и не хочет зависеть от разрешения отца на выезд.

Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области отказал 16-летнему истцу в удовлетворении требования о лишении его отца родительских прав. Суд установил, что для применения такой крайней меры нет ни достаточных оснований, ни острой социальной необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Обстоятельства дела

Обращаясь в суд, подросток пояснил, что фактически не знает своего биологического отца, поскольку тот покинул семью через несколько месяцев после его рождения. По словам юноши, мужчина не участвовал в его воспитании, не проявлял желания видеться с ним и не поддерживал общение.

Во время судебного рассмотрения дела юноша добавил, что планирует получать высшее образование за границей и не хочет зависеть от разрешения родного отца на выезд. Сказал, что несколько лет назад отец уже отказался дать такое разрешение для поездки на экскурсию.

Ответчик в судебном заседании возразил против лишения его родительских прав. Он указал, что регулярно платил алименты на содержание сына и не имеет задолженности. По его словам, общаться с ребенком ему мешала бывшая жена, с семьей которой у него все время возникали конфликты.

Орган опеки и попечительства пришел к выводу о нецелесообразности лишения мужчины родительских прав в отношении несовершеннолетнего сына.

Решение суда

По мнению суда, в материалах дела нет достаточных, неопровержимых и убедительных доказательств виновного поведения отца, которые бы свидетельствовали о сознательном пренебрежении им родительскими обязанностями и уклонении от воспитания ребенка.

Суд отметил, что само по себе проживание сына с матерью, неполное участие отца в его воспитании и неприязненные отношения между родителями не являются достаточными основаниями для применения к отцу крайней меры воздействия в виде лишения родительских прав. К тому же такое решение не соответствует интересам самого ребенка.

«Лишение ответчика родительских прав, то есть естественных прав, предоставленных родителям в отношении ребенка на его воспитание, защиту интересов и других прав, возникающих из факта кровного родства с ребенком, является крайней мерой воздействия, а также самой строгой санкцией в семейном праве, необходимость применения которой при обстоятельствах данного дела не доказана», – констатировал суд.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном суде.

