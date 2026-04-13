  1. В Украине

Подросток просил лишить отца родительских прав, чтобы тот не мешал ему уехать за границу — какое решение принял суд

19:54, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
16-летний подросток хотел лишить отца родительских прав, поскольку планирует получить высшее образование за границей и не хочет зависеть от разрешения отца на выезд.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области отказал 16-летнему истцу в удовлетворении требования о лишении его отца родительских прав. Суд установил, что для применения такой крайней меры нет ни достаточных оснований, ни острой социальной необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Обращаясь в суд, подросток пояснил, что фактически не знает своего биологического отца, поскольку тот покинул семью через несколько месяцев после его рождения. По словам юноши, мужчина не участвовал в его воспитании, не проявлял желания видеться с ним и не поддерживал общение.

Во время судебного рассмотрения дела юноша добавил, что планирует получать высшее образование за границей и не хочет зависеть от разрешения родного отца на выезд. Сказал, что несколько лет назад отец уже отказался дать такое разрешение для поездки на экскурсию.

Ответчик в судебном заседании возразил против лишения его родительских прав. Он указал, что регулярно платил алименты на содержание сына и не имеет задолженности. По его словам, общаться с ребенком ему мешала бывшая жена, с семьей которой у него все время возникали конфликты.

Орган опеки и попечительства пришел к выводу о нецелесообразности лишения мужчины родительских прав в отношении несовершеннолетнего сына.

Решение суда

По мнению суда, в материалах дела нет достаточных, неопровержимых и убедительных доказательств виновного поведения отца, которые бы свидетельствовали о сознательном пренебрежении им родительскими обязанностями и уклонении от воспитания ребенка.

Суд отметил, что само по себе проживание сына с матерью, неполное участие отца в его воспитании и неприязненные отношения между родителями не являются достаточными основаниями для применения к отцу крайней меры воздействия в виде лишения родительских прав. К тому же такое решение не соответствует интересам самого ребенка.

«Лишение ответчика родительских прав, то есть естественных прав, предоставленных родителям в отношении ребенка на его воспитание, защиту интересов и других прав, возникающих из факта кровного родства с ребенком, является крайней мерой воздействия, а также самой строгой санкцией в семейном праве, необходимость применения которой при обстоятельствах данного дела не доказана», – констатировал суд.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд дети лишение родительских прав

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

В КЗоТ предлагают закрепить понятие длящегося нарушения без временных границ

Зарегистрирован законопроект о новом порядке исчисления сроков дисциплинарных взысканий при продолжающихся нарушениях трудовых обязанностей.

Кассационный суд предлагают наделить четкими полномочиями по обеспечению иска

В ЦПК и ГПК предлагают уточнить, что меры обеспечения иска сохраняют действие после отмены решений и направления дела на новое рассмотрение.

В Украине предлагают ежегодно отмечать День Украинской Правовой Традиции

В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления, устанавливающий для юристов новую памятную дату.

Кадастр ошибается — владелец не виновен

Верховный Суд подтвердил: кадастр не является первичным источником информации, а лишь отражает данные.

Рабочая группа обговорила финмониторинг, ответственность и «контрольные закупки» в будущем законопроекте о риелторах

На заседании рабочей группы подчеркнули, что мизерные штрафы за работу риелторов без ФЛП стимулируют их уход в тень

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]