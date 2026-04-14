  1. В Украине

Куда обращаться военнослужащим в случае нарушения их прав – примеры

20:11, 14 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ТЦК разъяснили механизмы обжалования решений командования и предоставили контакты органов, в которые могут обратиться военнослужащие и их семьи.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнослужащие во время прохождения службы могут сталкиваться с нарушениями своих прав, в частности с незаконным увольнением или переводом, задержкой или невыплатой денежного довольствия, игнорированием заключений военно-медицинских комиссий или отказом в увольнении по основаниям, предусмотренным законом. Об этом сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве отмечают, что приказы и решения командования можно обжаловать, если они нарушают закон или права военнослужащего.

Обратиться с жалобами могут как сами военные, так и члены их семей. В частности, для этого действует «горячая линия» Министерства обороны по номеру 1512, через которую можно связаться с офисом военного омбудсмена.

Среди форм обжалования предусмотрены письменные обращения или личный прием в командовании и органах военного управления, обращение в органы досудебного расследования, а также подача иска в административный суд.

Также опубликованы контакты учреждений, в которые могут обращаться военнослужащие: Военная служба правопорядка — 044 454 73 08, Государственное бюро расследований — 044 300 27 07, Генеральный штаб ВСУ — 0 800 50 04 10, Министерство обороны Украины — 044 230 73 30. По медицинским вопросам можно обращаться по номеру 044 230 73 64, по финансовым — 044 271 35 59. Также работает омбудсман по номерам 0 800 50 17 20 и 044 299 74 08.

В ТЦК отметили, что Главное управление защиты прав военнослужащих осуществляет мониторинг соблюдения прав, формирует политику по вопросам гендерного равенства и принимает меры для восстановления нарушенных прав и социальных гарантий, в частности в отношении отпусков, медицинской помощи и выплат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]