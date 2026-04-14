  1. В Україні

Куди звертатися військовослужбовцям у разі порушення їхніх прав – подробиці

20:11, 14 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ТЦК пояснили механізми оскарження рішень командування та надали контакти органів, куди можуть звернутися військовослужбовці і їхні родини.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовослужбовці під час проходження служби можуть стикатися з порушеннями своїх прав, зокрема незаконним звільненням або переведенням, затримкою чи невиплатою грошового забезпечення, ігноруванням висновків військово-лікарських комісій або відмовою у звільненні з підстав, передбачених законом. Про це повідомили в Рівненському обласному ТЦК та СП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві наголошують, що накази та рішення командування можна оскаржувати, якщо вони порушують закон або права військовослужбовця.

Звернутися зі скаргами можуть як самі військові, так і члени їхніх родин. Зокрема, для цього діє «гаряча лінія» Міністерства оборони за номером 1512, через яку можна зв’язатися з офісом військового омбудсмана.

Серед форм оскарження передбачені письмові звернення або особистий прийом у командуванні та органах військового управління, звернення до органів досудового розслідування, а також подання позову до адміністративного суду.

Також оприлюднено контакти установ, куди можуть звертатися військові: Військова служба правопорядку — 044 454 73 08, Державне бюро розслідувань — 044 300 27 07, Генеральний штаб ЗСУ — 0 800 50 04 10, Міністерство оборони України — 044 230 73 30. З медичних питань можна звертатися за номером 044 230 73 64, із фінансових — 044 271 35 59. Також працює омбудсман за номерами 0 800 50 17 20 та 044 299 74 08.

У ТЦК зазначили, що Головне управління захисту прав військовослужбовців здійснює моніторинг дотримання прав, формує політику з питань гендерної рівності та вживає заходів для відновлення порушених прав і соціальних гарантій, зокрема щодо відпусток, медичної допомоги та виплат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]