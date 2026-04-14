Куди звертатися військовослужбовцям у разі порушення їхніх прав – подробиці

У ТЦК пояснили механізми оскарження рішень командування та надали контакти органів, куди можуть звернутися військовослужбовці і їхні родини.

Військовослужбовці під час проходження служби можуть стикатися з порушеннями своїх прав, зокрема незаконним звільненням або переведенням, затримкою чи невиплатою грошового забезпечення, ігноруванням висновків військово-лікарських комісій або відмовою у звільненні з підстав, передбачених законом. Про це повідомили в Рівненському обласному ТЦК та СП.

У відомстві наголошують, що накази та рішення командування можна оскаржувати, якщо вони порушують закон або права військовослужбовця.

Звернутися зі скаргами можуть як самі військові, так і члени їхніх родин. Зокрема, для цього діє «гаряча лінія» Міністерства оборони за номером 1512, через яку можна зв’язатися з офісом військового омбудсмана.

Серед форм оскарження передбачені письмові звернення або особистий прийом у командуванні та органах військового управління, звернення до органів досудового розслідування, а також подання позову до адміністративного суду.

Також оприлюднено контакти установ, куди можуть звертатися військові: Військова служба правопорядку — 044 454 73 08, Державне бюро розслідувань — 044 300 27 07, Генеральний штаб ЗСУ — 0 800 50 04 10, Міністерство оборони України — 044 230 73 30. З медичних питань можна звертатися за номером 044 230 73 64, із фінансових — 044 271 35 59. Також працює омбудсман за номерами 0 800 50 17 20 та 044 299 74 08.

У ТЦК зазначили, що Головне управління захисту прав військовослужбовців здійснює моніторинг дотримання прав, формує політику з питань гендерної рівності та вживає заходів для відновлення порушених прав і соціальних гарантій, зокрема щодо відпусток, медичної допомоги та виплат.

