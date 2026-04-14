Пенсия для военных: какой порядок оформления и подачи заявления

В Пенсионном фонде Украины разъяснили порядок оформления пенсий для военнослужащих, в частности, кто имеет право на выплаты, куда обращаться и как подать заявление как после увольнения, так и во время службы.

В Пенсионном фонде Украины разъяснили, что военнослужащие могут получать пенсию после увольнения со службы. Речь идет о выплатах за выслугу лет, по инвалидности или в случае потери кормильца в соответствии с действующим законодательством.

Как военным обратиться в Пенсионный фонд

Процедура подачи заявлений зависит от категории военнослужащего. Лица срочной службы, а также приравненные к ним граждане подают документы непосредственно в территориальные органы Пенсионного фонда.

Такой же порядок действует для тех, кто получил инвалидность вследствие ранения, контузии или заболевания, связанного с защитой государства во время военного положения. Непосредственно в ПФУ обращаются и семьи погибших военнослужащих для оформления пенсии по потере кормильца.

Подать заявление можно как лично в сервисном центре, так и дистанционно — через веб-портал электронных услуг.

В то же время другие категории уволенных военнослужащих (кроме срочников) оформляют пенсию через уполномоченные органы по последнему месту службы, в частности через территориальные центры комплектования.

Оформление пенсии во время службы

Отдельные правила предусмотрены для тех, кто продолжает службу. Если военнослужащему установлена инвалидность или он достиг возраста, дающего право на досрочный выход на пенсию (55 лет для мужчин и 50 лет для женщин), он может подать заявление без увольнения.

В таких случаях обращение осуществляется напрямую в Пенсионный фонд — лично или онлайн.

Решение о назначении пенсии принимается с учетом страхового стажа в соответствии с нормами общеобязательного государственного пенсионного страхования.

После увольнения со службы военнослужащий имеет право перейти на пенсионное обеспечение по специальному закону, регулирующему социальную защиту лиц, уволенных с военной службы.

Также уточняется, что период пребывания в плену засчитывается в страховой стаж без дополнительных условий. В то же время время после освобождения из плена учитывается только при условии уплаты страховых взносов государством.

