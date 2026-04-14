Пенсія для військових: який порядок оформлення та подання заяви

07:36, 14 квітня 2026
У Пенсійному фонді України роз’яснили порядок оформлення пенсій для військовослужбовців, зокрема хто має право на виплати, куди звертатися та як подати заяву як після звільнення, так і під час служби.
У Пенсійному фонді України роз’яснили, що військовослужбовці можуть отримати пенсію після звільнення зі служби. Йдеться про виплати за вислугу років, у разі інвалідності або втрати годувальника відповідно до чинного законодавства.

Як військовим звернутися до Пенсійного фонду

Процедура подання заяв залежить від категорії військовослужбовця. Особи строкової служби, а також прирівняні до них громадяни подають документи безпосередньо до територіальних підрозділів Пенсійного фонду.

Такий самий порядок діє для тих, хто отримав інвалідність унаслідок поранення, контузії чи захворювання, пов’язаного із захистом держави під час воєнного стану. Безпосередньо до ПФУ звертаються і сім’ї загиблих військових для оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Подати заяву можна як особисто в сервісному центрі, так і дистанційно — через вебпортал електронних послуг.

Водночас інші категорії звільнених військовослужбовців (окрім строковиків) оформлюють пенсію через уповноважені органи за останнім місцем служби, зокрема через територіальні центри комплектування.

Оформлення пенсії під час служби

Окремі правила передбачені для тих, хто продовжує проходити службу. Якщо військовому встановлено інвалідність або він досяг віку, що дає право на достроковий вихід на пенсію (55 років для чоловіків і 50 років для жінок), він може подати заяву без звільнення.

У таких випадках звернення здійснюється напряму до Пенсійного фонду — особисто або онлайн.

Рішення про призначення пенсії ухвалюється з урахуванням страхового стажу відповідно до норм загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Після звільнення зі служби військовослужбовець має право перейти на пенсійне забезпечення за спеціальним законом, який регулює соціальний захист звільнених з військової служби.

Також уточнюється, що період перебування в полоні зараховується до страхового стажу без додаткових умов. Натомість час після звільнення з полону враховується лише за умови сплати страхових внесків державою.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Роботодавцям заборонять звільняти працівників за відсутності конфлікту інтересів

У Раді пропонують уточнити, коли саме конфлікт інтересів може бути підставою для звільнення працівника.

У новому Цивільному Кодексі дозволять використовувати контент ШІ без згоди автора: що зміниться

У ЦК встановлюється право особливого роду (sui generis) на неоригінальні об’єкти, згенеровані системами штучного інтелекту.

Відшкодування державою матеріальної та моральної шкоди: яку прогалину намагаються усунути депутати

Парламент готує механізм компенсації шкоди за акти, що суперечать Конституції.

Нові правила договорів, ШІ та цифрові активи інтегрують у приватне право: що пропонує альтернативний проєкт ЦК

Реформа Цивільного кодексу України виходить на новий етап: альтернативні законопроєкти пропонують різні моделі регулювання приватного права.

У парламенті просувають ще один підхід використання військового збору — на виплати військовим

У Верховній Раді запропонували новий підхід до цільового використання військового збору.

