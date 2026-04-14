В Украине ожидаются заморозки и сильный ветер: прогноз на 14 апреля

09:06, 14 апреля 2026
В Украине прогнозируют контрастную погоду с ночными заморозками, дневным потеплением до +19 и порывистым ветром в ряде регионов.
Сегодня, 14 апреля, погода в Украине будет достаточно контрастной: ночью местами возможны заморозки, в то время как днем ​​температура будет подниматься до +19 градусов. В отдельных регионах прогнозируются дожди, а также возможны сильные порывы ветра.

По прогнозам синоптиков, по всей территории страны ожидается переменная облачность. В большинстве областей обойдется без осадков, однако на востоке днем ​​пройдут дожди.

Ветер преимущественно северо-западного направления, на западе - юго-восточного, со скоростью 7-12 м/с. В восточных областях и на Сумщине иногда возможны порывы до 15–20 м/с.

В ночные часы на Правобережье прогнозируются заморозки в воздухе от 0 до -3 градусов, в то время как на остальной территории температура составит +1…+6. В восточных регионах также возможны заморозки на поверхности почвы до -3 градусов.

Днем воздух прогреется до +11…+16 градусов, в Закарпатье — до +19, а на востоке и северо-востоке будет прохладнее — +7…+12.

В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

По области ночью температура будет 0…-3 градуса, днем ​​— +11…+16. В столице ночью будет +2...+4 градуса, при этом на поверхности почвы возможны заморозки до -2. Днем температура поднимется до +15 градусов.

