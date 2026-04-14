В Украине ожидаются заморозки и сильный ветер: прогноз на 14 апреля
Сегодня, 14 апреля, погода в Украине будет достаточно контрастной: ночью местами возможны заморозки, в то время как днем температура будет подниматься до +19 градусов. В отдельных регионах прогнозируются дожди, а также возможны сильные порывы ветра.
По прогнозам синоптиков, по всей территории страны ожидается переменная облачность. В большинстве областей обойдется без осадков, однако на востоке днем пройдут дожди.
Ветер преимущественно северо-западного направления, на западе - юго-восточного, со скоростью 7-12 м/с. В восточных областях и на Сумщине иногда возможны порывы до 15–20 м/с.
В ночные часы на Правобережье прогнозируются заморозки в воздухе от 0 до -3 градусов, в то время как на остальной территории температура составит +1…+6. В восточных регионах также возможны заморозки на поверхности почвы до -3 градусов.
Днем воздух прогреется до +11…+16 градусов, в Закарпатье — до +19, а на востоке и северо-востоке будет прохладнее — +7…+12.
В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
По области ночью температура будет 0…-3 градуса, днем — +11…+16. В столице ночью будет +2...+4 градуса, при этом на поверхности почвы возможны заморозки до -2. Днем температура поднимется до +15 градусов.
