В Україні очікуються заморозки та сильний вітер: прогноз на 14 квітня

В Україні прогнозують контрастну погоду з нічними заморозками, денним потеплінням до +19 та поривчастим вітром у низці регіонів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сьогодні, 14 квітня, погода в Україні буде доволі контрастною: вночі місцями можливі заморозки, тоді як удень температура підніматиметься до +19 градусів. У окремих регіонах ще прогнозуються дощі, а також можливі сильні пориви вітру.

За прогнозами синоптиків, по всій території країни очікується мінлива хмарність. У більшості областей обійдеться без опадів, однак на сході вдень місцями пройдуть дощі.

Вітер переважно північно-західного напрямку, на заході — південно-східного, зі швидкістю 7–12 м/с. У східних областях і на Сумщині подекуди можливі пориви до 15–20 м/с.

У нічні години на Правобережжі прогнозуються заморозки в повітрі від 0 до -3 градусів, тоді як на решті території температура становитиме +1…+6. У східних регіонах також можливі заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів.

Удень повітря прогріється до +11…+16 градусів, на Закарпатті — до +19, а на сході та північному сході буде прохолодніше — +7…+12.

У Києві очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

По області вночі температура становитиме 0…-3 градуси, вдень — +11…+16. У столиці вночі буде +2…+4 градуси, при цьому на поверхні ґрунту можливі заморозки до -2. Удень температура підніметься приблизно до +15 градусів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.