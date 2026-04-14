  1. В Украине

Налоговая расширяет сеть онлайн-пунктов Офисов налоговых консультантов

12:42, 14 апреля 2026
В Каменце-Подольском заработал онлайн-офис налоговых консультантов.
Государственная налоговая служба продолжает расширять сеть онлайн-пунктов Офисов налоговых консультантов. Новый такой пункт начал работу в Каменец-Подольской ГНИ на базе Центра обслуживания плательщиков.

Об открытии сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух, которая приняла участие в мероприятии вместе с народным депутатом Игорем Марчуком и начальником Хмельницкой ОВА Сергеем Тюриным.

«С сегодняшнего дня получить консультацию по видеосвязи — без поездок в областной центр — могут и плательщики Каменца-Подольского. Наши специалисты из ГУ ГНС в Хмельницкой области предоставляют консультации по 13 направлениям. Процесс очень простой. Модератор встречает плательщика, помогает определить направление обращения и, в зависимости от потребности, либо направляет к профильному консультанту офлайн, либо подключает специалиста удаленно через защищенную видеосвязь», — рассказала Леся Карнаух.

ГНС работает над расширением доступа к качественным налоговым услугам для жителей всех громад. В частности, онлайн-пункты обслуживания, которые впервые появились в Киевской области, показали высокий спрос, поэтому сейчас эту модель продолжают тестировать с перспективой дальнейшего внедрения по всей стране.

С момента запуска Офисов налоговых консультантов в 20 регионах специалисты уже предоставили более 85 тысяч консультаций.

Также ГНС внедрила новые сервисы для поддержки налогоплательщиков. Один из них реализуется совместно с Государственной службой занятости и ориентирован на получателей грантов по программе «Собственное дело». Он предусматривает полное сопровождение — от регистрации бизнеса до разъяснений по использованию РРО/ПРРО, лицензированию и взаимодействию с бюджетом.

Другой сервис, запущенный недавно при поддержке Минветеранов, направлен на налоговую поддержку ветеранского предпринимательства. Он призван помочь ветеранам, которые планируют открыть собственное дело, разобраться с налоговыми вопросами, в том числе тем, кто подает заявки или уже получил гранты от Украинского ветеранского фонда.

Программы предусматривают комплексную поддержку, включая выбор системы налогообложения, разъяснения по ведению учета и сопровождение при выполнении налоговых обязательств.

налоговая ГНС

