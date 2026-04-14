Податкова розширює мережу онлайн-пунктів Офісів податкових консультантів

У Кам’янці-Подільському запрацював онлайн-офіс податкових консультантів.

Державна податкова служба продовжує розширювати мережу онлайн-пунктів Офісів податкових консультантів. Новий такий пункт запрацював у Кам’янець-Подільській ДПІ на базі Центру обслуговування платників.

Про відкриття повідомила виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух, яка взяла участь у заході разом із народним депутатом Ігорем Марчуком та начальником Хмельницької ОВА Сергієм Тюріним.

«Відсьогодні отримати консультацію через відеозв’язок – без поїздок до обласного центру можуть і платники Кам’янець-Подільського. Наші фахівці з ГУ ДПС у Хмельницькій області надають консультації за 13 напрямами. Процес дуже простий. Модератор зустрічає платника, допомагає визначити напрям звернення і, залежно від потреби, або направляє до профільного консультанта офлайн, або підключає фахівця віддалено через захищений відеозв’язок», – розповіла Леся Карнаух.

ДПС працює над розширенням доступу до якісних податкових послуг для мешканців усіх громад. Зокрема, онлайн-пункти обслуговування, які вперше з’явилися на Київщині, продемонстрували високий попит, тому наразі цю модель продовжують тестувати з перспективою подальшого впровадження по всій країні.

З моменту запуску Офісів податкових консультантів у 20 регіонах фахівці вже надали понад 85 тисяч консультацій.

Також ДПС запровадила нові сервіси для підтримки платників податків. Один із них реалізується спільно з Державною службою зайнятості та орієнтований на отримувачів грантів за програмою «Власна справа». Він передбачає повний супровід — від реєстрації бізнесу до роз’яснень щодо використання РРО/ПРРО, ліцензування та взаємодії з бюджетом.

Інший сервіс, запущений нещодавно за підтримки Мінветеранів, спрямований на податкову підтримку ветеранського підприємництва. Він покликаний допомогти ветеранам і ветеранкам, які планують відкрити власну справу, розібратися з податковими питаннями, зокрема й тим, хто подає заявки або вже отримав гранти від Українського ветеранського фонду.

Програми передбачають комплексну допомогу, включаючи вибір системи оподаткування, роз’яснення щодо ведення обліку та супровід під час виконання податкових зобов’язань.

