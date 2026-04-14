Зеленский изменил состав Комиссии по вопросам помилования
10:18, 14 апреля 2026
Владимир Зеленский подписал указ, которым Ярослав Мережко исключен из состава Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования.
Президент Владимир Зеленский подписал указ №316/2026, которым внесены изменения в состав Комиссии при Президенте Украины по помилованию. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Согласно документу, из состава Комиссии исключен Ярослав Мережко.
Этот Указ вступает в силу дня опубликования.
