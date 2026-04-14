  1. В Украине

За $10 тысяч — «нужное» заключение ВЛК: в Киеве разоблачили мужчину, который торговал справками

19:53, 14 апреля 2026
Подозреваемый уверял, что может обеспечить пригодность только к небоевым подразделениям.
За $10 тысяч — «нужное» заключение ВЛК: в Киеве разоблачили мужчину, который торговал справками
В Киеве правоохранители разоблачили посредника, который почти за 10 тысяч долларов обещал клиенту «нужное» заключение ВЛК. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В частности, мужчина требовал деньги за влияние на решение военно-врачебной комиссии одного из военных госпиталей.

По данным следствия, в начале 2025 года злоумышленник предложил военнослужащему «помощь» в ускорении прохождения ВЛК. Мужчина уверял, что имеет связи среди должностных лиц медучреждения и может обеспечить заключение, которое позволит служить только в подразделениях обеспечения, а не в боевых частях.

Сначала «за услугу» он требовал 6,5 тысячи долларов. Часть суммы, по его словам, должны были получить работники госпиталя, остальное он планировал оставить себе.

В июне 2025 года в столице он получил первые 2 тысячи долларов. Позже повысил «тариф» до 7,5 тысячи долларов, объясняя это ростом цен.

В конце марта 2026 года во время контролируемой встречи мужчина получил еще 5 тысяч долларов, а позже — еще 500 и 2100 долларов. Всего он получил 9,5 тысячи долларов.

В результате военнослужащий получил справку ВЛК, согласно которой его признали пригодным к службе только в подразделениях обеспечения, учебных центрах и медицинских подразделениях.

Сотрудники ГБР сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения, сопряженное с вымогательством.

Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Ярослава Максименко, возглавляющая АРМА, во время войны приобрела недвижимость в Киеве и получила от государства социальные выплаты

Киевлянка и временная руководительница АРМА Ярослава Максименко задекларировала социальную помощь, при этом приобрела квартиру в столице и получила доход более миллиона гривен.

Депутаты обсудят новую модель соцпомощи: хотят отказаться от прожиточного минимума и сделать выплаты более адаптивными

Депутаты планируют утвердить механизм, при котором базовая величина для расчета помощи никогда не будет ниже официального прожиточного минимума.

Судье Виктории Приходько, которая заявила, что «Киев сам себя обстреливает, чтобы давали больше денег», разрешили обжаловать решение ВСП

ВСП рассмотрел жалобу судьи Виктории Приходько на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности и единогласно восстановила срок на ее подачу.

Верховная Рада рассматривает три модели взимания военного сбора, одна из них — увеличение выплат военнослужащим

В Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта о распределении военного сбора с разными моделями его использования.

ВСП оставил без рассмотрения представление о временном отстранении судьи Евгения Остропильца

Высший совет правосудия рассмотрел представление об отстранении судьи Евгения Остропильца и единогласно оставил его без рассмотрения.

