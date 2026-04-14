За $10 тысяч — «нужное» заключение ВЛК: в Киеве разоблачили мужчину, который торговал справками

Подозреваемый уверял, что может обеспечить пригодность только к небоевым подразделениям.

В Киеве правоохранители разоблачили посредника, который почти за 10 тысяч долларов обещал клиенту «нужное» заключение ВЛК. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В частности, мужчина требовал деньги за влияние на решение военно-врачебной комиссии одного из военных госпиталей.

По данным следствия, в начале 2025 года злоумышленник предложил военнослужащему «помощь» в ускорении прохождения ВЛК. Мужчина уверял, что имеет связи среди должностных лиц медучреждения и может обеспечить заключение, которое позволит служить только в подразделениях обеспечения, а не в боевых частях.

Сначала «за услугу» он требовал 6,5 тысячи долларов. Часть суммы, по его словам, должны были получить работники госпиталя, остальное он планировал оставить себе.

В июне 2025 года в столице он получил первые 2 тысячи долларов. Позже повысил «тариф» до 7,5 тысячи долларов, объясняя это ростом цен.

В конце марта 2026 года во время контролируемой встречи мужчина получил еще 5 тысяч долларов, а позже — еще 500 и 2100 долларов. Всего он получил 9,5 тысячи долларов.

В результате военнослужащий получил справку ВЛК, согласно которой его признали пригодным к службе только в подразделениях обеспечения, учебных центрах и медицинских подразделениях.

Сотрудники ГБР сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения, сопряженное с вымогательством.

Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

