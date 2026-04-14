За $10 тисяч — «потрібний» висновок ВЛК: у Києві викрили чоловіка, який торгував довідками

Підозрюваний запевняв, що може забезпечити придатність лише до небойових підрозділів.

У Києві правоохоронці викрили посередника, який за майже 10 тисяч доларів обіцяв клієнту «потрібний» висновок ВЛК. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зокрема, чоловік вимагав гроші за вплив на рішення військово-лікарської комісії одного з військових госпіталів.

За даними слідства, на початку 2025 року зловмисник запропонував військовослужбовцю «допомогу» у пришвидшенні проходження ВЛК. Чоловік запевняв, що має зв’язки серед посадовців медзакладу і може забезпечити висновок, який дозволить служити лише у підрозділах забезпечення, а не у бойових частинах.

Спочатку «за послугу» він вимагав 6,5 тисяч доларів. Частину суми, за його словами, мали отримати працівники госпіталю, решту він планував залишити собі.

У червні 2025 року у столиці він отримав перші 2 тисячі доларів. Згодом підвищив «тариф» до 7,5 тисяч доларів, пояснюючи це зростанням цін.

Наприкінці березня 2026 року під час контрольованої зустрічі чоловік отримав ще 5 тисяч доларів, а пізніше — ще 500 та 2100 доларів. Загалом він одержав 9,5 тисячі доларів.

У результаті військовослужбовець отримав довідку ВЛК, за якою його визнали придатним до служби лише у підрозділах забезпечення, навчальних центрах і медичних підрозділах.

Працівники ДБР повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, поєднане з вимаганням.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

