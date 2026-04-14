За $10 тисяч — «потрібний» висновок ВЛК: у Києві викрили чоловіка, який торгував довідками

19:53, 14 квітня 2026
Підозрюваний запевняв, що може забезпечити придатність лише до небойових підрозділів.
У Києві правоохоронці викрили посередника, який за майже 10 тисяч доларів обіцяв клієнту «потрібний» висновок ВЛК. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зокрема, чоловік вимагав гроші за вплив на рішення військово-лікарської комісії одного з військових госпіталів.

За даними слідства, на початку 2025 року зловмисник запропонував військовослужбовцю «допомогу» у пришвидшенні проходження ВЛК. Чоловік запевняв, що має зв’язки серед посадовців медзакладу і може забезпечити висновок, який дозволить служити лише у підрозділах забезпечення, а не у бойових частинах.

Спочатку «за послугу» він вимагав 6,5 тисяч доларів. Частину суми, за його словами, мали отримати працівники госпіталю, решту він планував залишити собі.

У червні 2025 року у столиці він отримав перші 2 тисячі доларів. Згодом підвищив «тариф» до 7,5 тисяч доларів, пояснюючи це зростанням цін.

Наприкінці березня 2026 року під час контрольованої зустрічі чоловік отримав ще 5 тисяч доларів, а пізніше — ще 500 та 2100 доларів. Загалом він одержав 9,5 тисячі доларів.

У результаті військовослужбовець отримав довідку ВЛК, за якою його визнали придатним до служби лише у підрозділах забезпечення, навчальних центрах і медичних підрозділах.

Працівники ДБР повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, поєднане з вимаганням.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Ярослава Максименко, яка очолює АРМА, під час війни придбала нерухомість в Києві та взяла у держави соціальні виплати

Киянка та тимчасова очільниця АРМА Ярослава Максименко задекларувала соціальну допомогу, при цьому придбала квартиру в столиці та отримала дохід більш ніж мільйон гривень.

Депутати обговорять нову модель соцдопомоги: хочуть відмовитися від прожиткового мінімуму та зробити виплати більш адаптивними

Депутати планують затвердити механізм, за якого базова величина для розрахунку допомоги ніколи не буде нижчою за офіційний прожитковий мінімум.

Судді Вікторії Приходько, яка заявила що «Київ сам себе обстрілює, аби давали більше грошей», дозволили оскаржити рішення ВРП

ВРП розглянула скаргу судді Вікторії Приходько на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності та одноголосно поновила строк на її подання

Верховна Рада розглядає три моделі справляння військового збору, одна з них — збільшення виплат військовим

У Раді зареєстрували три законопроєкти щодо розподілу військового збору з різними моделями його використання.

ВРП залишила без розгляду подання про тимчасове відсторонення судді Євгена Остропільця

Вища рада правосуддя розглянула подання щодо відсторонення судді Євгена Остропільця та одноголосно залишила його без розгляду.

