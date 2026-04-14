Можно ли отказаться от наследства в пользу другого человека — что говорит закон
Наследники в Украине могут не только отказаться от наследства, но и передать свое право другому лицу — однако с четкими ограничениями.
Согласно нормам Гражданского кодекса Украины, наследник по завещанию или по закону имеет право отказаться от принятия наследства в течение шести месяцев. Этот срок отсчитывается с момента открытия наследства или со дня государственной регистрации смерти в отдельных случаях.
Отказ является безусловным и безоговорочным. В то же время его можно отозвать — но только в пределах того же шестимесячного срока, указывают в Минюсте.
Кому можно передать наследство
Закон допускает отказ в пользу другого лица, однако только в пределах определенного круга:
- наследник по завещанию — в пользу другого наследника по завещанию;
- если определен подназначенный наследник — только в его пользу;
- наследник по закону — в пользу любого из наследников по закону, независимо от очереди.
В то же время отказ не допускается в пользу лиц, отстраненных от наследования, а также отказополучателей, поскольку они не считаются наследниками.
Как подать заявление
Заявление об отказе необходимо подать лично нотариусу в письменной форме. Представители по доверенности такое право реализовать не могут.
Подать документ можно:
- лично — без необходимости нотариального удостоверения подписи;
- по почте или в электронном виде (с квалифицированной электронной подписью) — в этом случае нотариус может потребовать дополнительное подтверждение.
Особые случаи
Для отдельных категорий лиц действуют дополнительные требования:
- ограниченно дееспособные лица — только с согласия попечителя и органа опеки;
- несовершеннолетние (14–18 лет) — с согласия родителей, попечителя и органа опеки;
- от имени малолетних или недееспособных — только с разрешения органа опеки и попечительства.
Когда отказ могут отменить
Отказ от наследства может быть признан недействительным через суд. Основаниями являются, в частности, насилие, обман, угрозы, ошибка или другие обстоятельства, которые повлияли на решение наследника.
Кроме этого, закон допускает, что наследник может отказаться и от доли в наследстве, которая перешла к нему от другого наследника.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.