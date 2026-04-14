  1. В Украине

Можно ли отказаться от наследства в пользу другого человека — что говорит закон

14:12, 14 апреля 2026
Какие правила действуют для отказа от наследства и передачи права другому.
Наследники в Украине могут не только отказаться от наследства, но и передать свое право другому лицу — однако с четкими ограничениями.

Согласно нормам Гражданского кодекса Украины, наследник по завещанию или по закону имеет право отказаться от принятия наследства в течение шести месяцев. Этот срок отсчитывается с момента открытия наследства или со дня государственной регистрации смерти в отдельных случаях.

Отказ является безусловным и безоговорочным. В то же время его можно отозвать — но только в пределах того же шестимесячного срока, указывают в Минюсте.

Кому можно передать наследство

Закон допускает отказ в пользу другого лица, однако только в пределах определенного круга:

  • наследник по завещанию — в пользу другого наследника по завещанию;
  • если определен подназначенный наследник — только в его пользу;
  • наследник по закону — в пользу любого из наследников по закону, независимо от очереди.

В то же время отказ не допускается в пользу лиц, отстраненных от наследования, а также отказополучателей, поскольку они не считаются наследниками.

Как подать заявление

Заявление об отказе необходимо подать лично нотариусу в письменной форме. Представители по доверенности такое право реализовать не могут.

Подать документ можно:

  • лично — без необходимости нотариального удостоверения подписи;
  • по почте или в электронном виде (с квалифицированной электронной подписью) — в этом случае нотариус может потребовать дополнительное подтверждение.

Особые случаи

Для отдельных категорий лиц действуют дополнительные требования:

  • ограниченно дееспособные лица — только с согласия попечителя и органа опеки;
  • несовершеннолетние (14–18 лет) — с согласия родителей, попечителя и органа опеки;
  • от имени малолетних или недееспособных — только с разрешения органа опеки и попечительства.

Когда отказ могут отменить

Отказ от наследства может быть признан недействительным через суд. Основаниями являются, в частности, насилие, обман, угрозы, ошибка или другие обстоятельства, которые повлияли на решение наследника.

Кроме этого, закон допускает, что наследник может отказаться и от доли в наследстве, которая перешла к нему от другого наследника.

минюст наследство наследственные правоотношения Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховная Рада рассматривает три модели взимания военного сбора, одна из них — увеличение выплат военнослужащим

В Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта о распределении военного сбора с разными моделями его использования.

ВСП оставил без рассмотрения представление о временном отстранении судьи Евгения Остропильца

Высший совет правосудия рассмотрел представление об отстранении судьи Евгения Остропильца и единогласно оставил его без рассмотрения.

ВСП рассмотрел кандидатуры в апелляционные суды: часть поддержана, по отдельным — объявлен перерыв

Высший совет правосудия рассмотрел материалы о внесении представлений Президенту Украины о назначении судей.

Для последствий технических ошибок в публичных реестрах установят правила: что предусматривают изменения в ГК

Технические ошибки в публичных реестрах урегулируют законом.

Проблему анонимности ТЦК признают, но наказывать за это не планируют, что не учел новый законопроект

Новый законопроект игнорирует необходимость установления персональной ответственности за нарушение идентификации ТЦК.

