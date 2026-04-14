Можно ли отказаться от наследства в пользу другого человека — что говорит закон

Какие правила действуют для отказа от наследства и передачи права другому.

Наследники в Украине могут не только отказаться от наследства, но и передать свое право другому лицу — однако с четкими ограничениями.

Согласно нормам Гражданского кодекса Украины, наследник по завещанию или по закону имеет право отказаться от принятия наследства в течение шести месяцев. Этот срок отсчитывается с момента открытия наследства или со дня государственной регистрации смерти в отдельных случаях.

Отказ является безусловным и безоговорочным. В то же время его можно отозвать — но только в пределах того же шестимесячного срока, указывают в Минюсте.

Кому можно передать наследство

Закон допускает отказ в пользу другого лица, однако только в пределах определенного круга:

наследник по завещанию — в пользу другого наследника по завещанию;

если определен подназначенный наследник — только в его пользу;

наследник по закону — в пользу любого из наследников по закону, независимо от очереди.

В то же время отказ не допускается в пользу лиц, отстраненных от наследования, а также отказополучателей, поскольку они не считаются наследниками.

Как подать заявление

Заявление об отказе необходимо подать лично нотариусу в письменной форме. Представители по доверенности такое право реализовать не могут.

Подать документ можно:

лично — без необходимости нотариального удостоверения подписи;

по почте или в электронном виде (с квалифицированной электронной подписью) — в этом случае нотариус может потребовать дополнительное подтверждение.

Особые случаи

Для отдельных категорий лиц действуют дополнительные требования:

ограниченно дееспособные лица — только с согласия попечителя и органа опеки;

несовершеннолетние (14–18 лет) — с согласия родителей, попечителя и органа опеки;

от имени малолетних или недееспособных — только с разрешения органа опеки и попечительства.

Когда отказ могут отменить

Отказ от наследства может быть признан недействительным через суд. Основаниями являются, в частности, насилие, обман, угрозы, ошибка или другие обстоятельства, которые повлияли на решение наследника.

Кроме этого, закон допускает, что наследник может отказаться и от доли в наследстве, которая перешла к нему от другого наследника.

