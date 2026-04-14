  1. В Україні

Чи можна відмовитися від спадщини на користь іншої людини — що каже закон

14:12, 14 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Які правила діють для відмови від спадщини та передачі права іншому.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спадкоємці в Україні можуть не лише відмовитися від спадщини, а й передати своє право іншій особі — однак із чіткими обмеженнями.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з нормами Цивільного кодексу України, спадкоємець за заповітом або за законом має право відмовитися від прийняття спадщини протягом шести місяців. Цей строк відліковується з моменту відкриття спадщини або з дня державної реєстрації смерті в окремих випадках.

Відмова є безумовною та беззастережною. Водночас її можна відкликати — але лише в межах того ж шестимісячного строку, вказують у Мін’юсті.

Кому можна передати спадщину

Закон дозволяє відмову на користь іншої особи, однак лише в межах визначеного кола:

  • спадкоємець за заповітом — на користь іншого спадкоємця за заповітом;
  • якщо визначено підпризначеного спадкоємця — лише на його користь;
  • спадкоємець за законом — на користь будь-кого зі спадкоємців за законом, незалежно від черги.

Водночас відмова не допускається на користь осіб, усунених від спадкування, або відказоодержувачів, оскільки вони не вважаються спадкоємцями.

Як подати заяву

Заяву про відмову потрібно подати особисто нотаріусу у письмовій формі. Представники за довіреністю таке право реалізувати не можуть.

Подати документ можна:

  • особисто — без необхідності нотаріального засвідчення підпису;
  • поштою або електронно (із кваліфікованим електронним підписом) — у такому разі нотаріус може вимагати додаткове підтвердження.

Особливі випадки

Для окремих категорій осіб діють додаткові вимоги:

  • обмежено дієздатні особи — лише за згодою піклувальника та органу опіки;
  • неповнолітні (14–18 років) — за згодою батьків, піклувальника і органу опіки;
  • від імені малолітніх або недієздатних — лише з дозволу органу опіки та піклування.

Коли відмову можуть скасувати

Відмова від спадщини може бути визнана недійсною через суд. Підставами є, зокрема, насильство, обман, погрози, помилка чи інші обставини, що вплинули на рішення спадкоємця.

Окрім цього, закон дозволяє спадкоємцю відмовитися і від частки у спадщині, яка перейшла до нього від іншого спадкоємця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст спадщина спадкові правовідносини Міністерство юстиції України

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]