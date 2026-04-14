Чи можна відмовитися від спадщини на користь іншої людини — що каже закон

Які правила діють для відмови від спадщини та передачі права іншому.

Спадкоємці в Україні можуть не лише відмовитися від спадщини, а й передати своє право іншій особі — однак із чіткими обмеженнями.

Згідно з нормами Цивільного кодексу України, спадкоємець за заповітом або за законом має право відмовитися від прийняття спадщини протягом шести місяців. Цей строк відліковується з моменту відкриття спадщини або з дня державної реєстрації смерті в окремих випадках.

Відмова є безумовною та беззастережною. Водночас її можна відкликати — але лише в межах того ж шестимісячного строку, вказують у Мін’юсті.

Кому можна передати спадщину

Закон дозволяє відмову на користь іншої особи, однак лише в межах визначеного кола:

спадкоємець за заповітом — на користь іншого спадкоємця за заповітом;

якщо визначено підпризначеного спадкоємця — лише на його користь;

спадкоємець за законом — на користь будь-кого зі спадкоємців за законом, незалежно від черги.

Водночас відмова не допускається на користь осіб, усунених від спадкування, або відказоодержувачів, оскільки вони не вважаються спадкоємцями.

Як подати заяву

Заяву про відмову потрібно подати особисто нотаріусу у письмовій формі. Представники за довіреністю таке право реалізувати не можуть.

Подати документ можна:

особисто — без необхідності нотаріального засвідчення підпису;

поштою або електронно (із кваліфікованим електронним підписом) — у такому разі нотаріус може вимагати додаткове підтвердження.

Особливі випадки

Для окремих категорій осіб діють додаткові вимоги:

обмежено дієздатні особи — лише за згодою піклувальника та органу опіки;

неповнолітні (14–18 років) — за згодою батьків, піклувальника і органу опіки;

від імені малолітніх або недієздатних — лише з дозволу органу опіки та піклування.

Коли відмову можуть скасувати

Відмова від спадщини може бути визнана недійсною через суд. Підставами є, зокрема, насильство, обман, погрози, помилка чи інші обставини, що вплинули на рішення спадкоємця.

Окрім цього, закон дозволяє спадкоємцю відмовитися і від частки у спадщині, яка перейшла до нього від іншого спадкоємця.

