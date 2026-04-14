Общинам могут оставить 64% НДФЛ на постоянной основе — Безгин

В Верховной Раде планируют закрепить в Бюджетном кодексе норму, согласно которой общины будут получать 64% налога на доходы физических лиц до завершения разграничения полномочий и определения стоимости услуг.

В Бюджетном кодексе Украины предлагают на постоянной основе закрепить норму, согласно которой в громадах будет оставаться 64% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — до момента разграничения полномочий и определения стоимости предоставления каждой услуги. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.

По его словам, соответствующую норму планируется закрепить в Бюджетном кодексе, и такая инициатива может быть поддержана профильным комитетом. В случае ее принятия при подготовке бюджета на 2027 год внимание может быть сосредоточено на вопросах реверсной дотации. Предполагается, что данная норма будет действовать до завершения процесса разграничения полномочий и расчета себестоимости услуг.

«Поправку о том, что 64% налога на доходы физических лиц остаются в громадах, необходимо закрепить на постоянной основе в Бюджетном кодексе Украины. Думаю, мы такую поправку подадим, и она будет поддержана бюджетным комитетом. Тогда при формировании бюджета на 2027 год будем говорить только о проблеме реверса (реверсной дотации – ред.). Соответствующая норма будет действовать до момента разграничения полномочий и расчета себестоимости каждой услуги», — отметил политик.

Ранее представители органов местного самоуправления отмечали, что норма о 64% НДФЛ необходима для финансовой стабильности громад, подготовки к отопительному сезону и обеспечения предоставления услуг в условиях войны.

