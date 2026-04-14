  1. В Україні

Громадам можуть залишити 64% ПДФО на постійній основі — Безгін

16:53, 14 квітня 2026
У Верховній Раді планують закріпити в Бюджетному кодексі норму, за якою громади отримуватимуть 64% податку на доходи фізичних осіб до завершення розмежування повноважень і визначення вартості послуг.
У Бюджетному кодексі України пропонують на постійній основі закріпити норму, за якою у громадах залишатиметься 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — до моменту розмежування повноважень і визначення вартості надання кожної послуги. Про це повідомив заступник голови парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

За його словами, відповідну норму планується закріпити у Бюджетному кодексі, і така ініціатива може бути підтримана профільним комітетом. У разі її ухвалення під час підготовки бюджету на 2027 рік увага може бути зосереджена на питаннях реверсної дотації. Передбачається, що ця норма діятиме до завершення процесу розмежування повноважень і розрахунку собівартості послуг.

«Правку про те, що 64% податку на доходи фізичних осіб залишаються у громадах, треба закріпити на постійній основі у Бюджетному кодексі України. Я думаю, ми таку правку подамо, і вона буде підтримана бюджетним Комітетом. Тоді під час бюджетування на 2027-й рік будемо говорити тільки про проблему реверсу (реверсної дотації – ред.). Відповідна норма зберігатиметься до моменту розмежування повноважень і обрахування собівартості кожної послуги», - зазначив політик.

Раніше представники органів місцевого самоврядування наполягали, що норма про 64% ПДФО необхідна для фінансової стабільності громад, підготовки до опалювального сезону та забезпечення послуг в умовах війни.



