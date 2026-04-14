Реформа старшей школы стартует через 16 месяцев: в Раде обозначили ключевые проблемы

В Верховной Раде заявляют о ключевых проблемах в подготовке к реформе старшей школы за 16 месяцев до ее запуска — речь идет о транспорте, финансировании, сети заведений и нормативной базе.

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций проанализировал подготовку к внедрению реформы старшей профильной школы, в частности в части оценки уровня готовности, принятия необходимых управленческих решений и обеспечения надлежащей подготовки на уровне территориальных громад.

Реформа старшей профильной школы является частью более широкой трансформации системы образования в рамках «Новой украинской школы» (НУШ). Как отметил глава Комитета Сергей Бабак, её внедрение планируется независимо от обстоятельств, поскольку она затрагивает интересы более 2,5 миллиона украинских школьников.

«До запуска реформы остаётся 16 месяцев, и этого времени достаточно, чтобы урегулировать все ключевые технические вопросы, если работать системно и не откладывать решения», — сказал Сергей Бабак.

Члены Комитета отметили вызовы во внедрении третьего, ключевого этапа реформы старшей профильной школы, в частности:

незавершённость формирования сети учреждений образования, в том числе неурегулированность вопросов функционирования сети в громадах, пострадавших в результате боевых действий;

недостаточное обеспечение подвоза учащихся и педагогических работников, в частности неопределённость общегосударственной потребности в школьных автобусах и состояние дорожной инфраструктуры;

отсутствие системных решений по обеспечению возможной потребности в создании и финансировании пансионов (общежитий) для учащихся;

сложность прогнозирования ученического контингента с учётом демографических изменений, внутренней и внешней миграции;

недостаточный уровень нормативно-правового обеспечения реформы, в частности отсутствие ключевых подзаконных актов и механизмов финансирования.

Подготовка к реформе началась ещё в 2017 году, и за этот период, как отмечается, можно было достичь более ощутимых результатов в её реализации. В частности, речь идёт о необходимости своевременного выявления проблемных вопросов, налаживания взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами и выработки согласованных решений. Вместо этого сейчас часть вызовов приходится решать в оперативном режиме, что связывают с недостатками управленческих подходов.

В Комитете подчёркивают необходимость формирования согласованной государственной политики для комплексного урегулирования существующих проблем, а также выработки совместных решений, направленных на своевременное и эффективное внедрение реформы старшей профильной школы. Отдельно подчёркивается важность недопущения снижения доступности и качества полного общего среднего образования, а также обеспечения равных возможностей для учащихся независимо от места их проживания.

В ходе заседания были подняты вопросы, в частности:

формирования способной сети учреждений образования и построения новой образовательной инфраструктуры;

обеспечения подвоза учащихся и педагогических работников;

восстановления и содержания дорожной инфраструктуры;

создания пансионов (общежитий) для проживания учащихся из громад, в которых отсутствуют старшие классы и которые расположены на значительном расстоянии, что требует чёткой государственной политики и надлежащего финансового обеспечения;

нормативно-правового обеспечения реформы НУШ;

учёта при формировании сети учреждений образования ожидаемого возвращения украинских детей из-за границы после стабилизации ситуации с безопасностью, а также внутренней миграции населения.

Реформа старшей профильной школы, по словам Бабака, направлена на то, чтобы сделать образовательный процесс более ориентированным на потребности учащихся, обеспечив им возможность выбирать профиль обучения в соответствии с собственными интересами и способностями, а также лучше связать обучение с будущим профессиональным путём.

Он также отметил, что создание таких условий является одной из ключевых задач, поэтому внедрение реформы необходимо продолжать.

