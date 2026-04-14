  1. В Украине

Пенсия без личного присутствия: как оформить доверенность и какие ограничения

18:23, 14 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсию в Украине можно получать через другое лицо при оформлении официальной доверенности, которая действует до одного года и требует дальнейшего восстановления.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Получать пенсию за пенсионера может другое лицо, если на это оформлено официальное поручение.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечают в Главном управлении Пенсионного фонда в Херсонской области, гражданин имеет право передать полномочия на получение своих выплат доверенному лицу.

Как оформить получение пенсии через другого человека

Чтобы другое лицо могло получать пенсию, необходимо официально подтвердить такое решение. Для этого оформляется доверенность с определенным сроком действия.

В то же время, пользоваться таким правом можно ограниченный период — не более одного года.

По истечении срока действия документа его нужно оформить повторно. Это предусмотрено действующим законодательством, в частности, статьей 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Для продления выплат пенсионер должен обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда. После этого доверенное лицо снова сможет получать пенсию в течение следующего года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]