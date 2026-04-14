Пенсия без личного присутствия: как оформить доверенность и какие ограничения

Пенсию в Украине можно получать через другое лицо при оформлении официальной доверенности, которая действует до одного года и требует дальнейшего восстановления.

Как отмечают в Главном управлении Пенсионного фонда в Херсонской области, гражданин имеет право передать полномочия на получение своих выплат доверенному лицу.

Как оформить получение пенсии через другого человека

Чтобы другое лицо могло получать пенсию, необходимо официально подтвердить такое решение. Для этого оформляется доверенность с определенным сроком действия.

В то же время, пользоваться таким правом можно ограниченный период — не более одного года.

По истечении срока действия документа его нужно оформить повторно. Это предусмотрено действующим законодательством, в частности, статьей 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Для продления выплат пенсионер должен обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда. После этого доверенное лицо снова сможет получать пенсию в течение следующего года.

