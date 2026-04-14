Пенсія без особистої присутності: як оформити довіреність та які обмеження

18:23, 14 квітня 2026
Пенсію в Україні можна отримувати через іншу особу за умови оформлення офіційної довіреності, яка діє до одного року та потребує подальшого поновлення.
Отримувати пенсію за пенсіонера може інша особа, якщо на це оформлено офіційне доручення.

Як зазначають у Головному управлінні Пенсійного фонду в Херсонській області, громадянин має право передати повноваження на отримання своїх виплат довіреній особі.

Як оформити отримання пенсії через іншу людину

Щоб інша особа могла отримувати пенсію, необхідно офіційно підтвердити таке рішення. Для цього оформлюється довіреність із чітко визначеним строком дії.

Водночас користуватися таким правом можна обмежений період — не більше одного року.

Після закінчення терміну дії документа його потрібно оформити повторно. Це передбачено чинним законодавством, зокрема статтею 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Для продовження виплат пенсіонер має особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду. Після цього довірена особа знову зможе отримувати пенсію протягом наступного року.

