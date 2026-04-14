В Польше украинка упала с электросамоката и умерла от травм

Украинка погибла в Польше после падения с электросамоката.

В Люблине умерла 26-летняя украинка, которая упала с электросамоката. Трагедия произошла в ночь на 11 апреля, сообщает польское издание tvn24.pl.

По предварительным данным полиции, женщина, проживавшая в Мазовецком воеводстве, каталась на электросамокате по жилой дороге с брусчаткой. В определенный момент она резко затормозила, потеряла равновесие и упала.

Как сообщила представитель полиции Анна Камола, пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Однако спасти ее жизнь медикам не удалось.

В настоящее время причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители под надзором прокуратуры.

