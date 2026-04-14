У Польщі українка впала з електросамокату та померла від травм
У Люблін померла 26-річна українка, яка впала з електросамоката. Трагедія сталася в ніч на 11 квітня, повідомляє польське видання tvn24.pl.
За попередніми даними поліції, жінка, яка проживала в Мазовецькому воєводстві, каталася електросамокатом житловою дорогою з бруківки. У певний момент вона різко загальмувала, втратила рівновагу та впала.
Як повідомила представниця поліції Анна Камола, постраждалу у важкому стані доправили до лікарні. Втім, врятувати її життя медикам не вдалося.
Наразі причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці під наглядом прокуратури.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.