У Польщі українка впала з електросамокату та померла від травм

Українка загинула в Польщі після падіння з електросамоката.

У Люблін померла 26-річна українка, яка впала з електросамоката. Трагедія сталася в ніч на 11 квітня, повідомляє польське видання tvn24.pl.

За попередніми даними поліції, жінка, яка проживала в Мазовецькому воєводстві, каталася електросамокатом житловою дорогою з бруківки. У певний момент вона різко загальмувала, втратила рівновагу та впала.

Як повідомила представниця поліції Анна Камола, постраждалу у важкому стані доправили до лікарні. Втім, врятувати її життя медикам не вдалося.

Наразі причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці під наглядом прокуратури.

