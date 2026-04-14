Украина усиливает контроль над государственными компаниями — больше не будет «ручного» управления

Украина в «высшей лиге»: государство присоединилось к принципам корпоративного управления ОЭСР.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина официально присоединилась к Руководящим принципам корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития.

Это свидетельствует, что система управления государственным имуществом в стране в целом соответствует ключевым международным стандартам и переходит к этапу их практической имплементации.

Речь идет о внедрении прозрачных правил работы государственных компаний, усилении подотчетности менеджмента и ориентации на эффективность. Присоединение к принципам ОЭСР фактически открывает новый этап — системное применение этих стандартов в деятельности предприятий государственного сектора.

Заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан отметил, что Украина двигалась к этому решению на протяжении последних пяти лет. По его словам, международные эксперты ОЭСР в своих обзорах уже фиксируют прогресс государства в сфере корпоративного управления.

Среди ключевых шагов — принятие закона о корпоративном управлении и решение об отмене устаревшего Хозяйственного кодекса, что предусматривает переход государственных и коммунальных предприятий на регулирование нормами Гражданского кодекса.

Достижение результата стало возможным благодаря совместной работе парламентского комитета с Министерством экономики и Фондом государственного имущества. В итоге сформирована законодательная база для внедрения реформы корпоративного управления.

Как подчеркнул Мовчан, вместе с утвержденной политикой собственности это создает прозрачную систему, в которой менеджмент подотчетен, а государство выступает эффективным собственником.

Ожидается, что дальнейшие шаги предусматривают создание действенной системы аудита и внутреннего контроля, развитие профессиональных наблюдательных советов и внедрение институциональных механизмов, которые минимизируют злоупотребления и обеспечат реальную прозрачность управления государственными компаниями.

По словам заместителя председателя комитета, присоединение к принципам ОЭСР означает вхождение Украины в «высшую лигу» корпоративного управления и подтверждает соответствие системы управления государственным имуществом самым высоким международным стандартам. Он также подчеркнул необходимость формирования эффективного антикоррупционного механизма, который сделает невозможными любые манипуляции внутри государственных предприятий.

В то же время управление государственными компаниями должно оставаться максимально открытым и подотчетным как обществу, так и инвесторам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.