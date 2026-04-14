Україна посилює контроль над держкомпаніями — більше не буде «ручного» управління

Україна в «вищій лізі»: держава долучилась до принципів корпоративного управління ОЕСР.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна офіційно приєдналася до Керівних принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку.

Це засвідчує, що система управління державним майном в країні загалом відповідає ключовим міжнародним стандартам та переходить до етапу їх практичної імплементації.

Йдеться про впровадження прозорих правил роботи державних компаній, посилення підзвітності менеджменту та орієнтацію на ефективність. Приєднання до принципів ОЕСР фактично відкриває новий етап — системне застосування цих стандартів у діяльності підприємств державного сектору.

Заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан зазначив, що Україна рухалася до цього рішення протягом останніх п’яти років. За його словами, міжнародні експерти ОЕСР у своїх оглядах уже фіксують прогрес держави у сфері корпоративного управління.

Серед ключових кроків — ухвалення закону про корпоративне управління та рішення про скасування застарілого Господарського кодексу, що передбачає перехід державних і комунальних підприємств на регулювання нормами Цивільного кодексу.

Досягнення результату стало можливим завдяки спільній роботі парламентського комітету з Міністерством економіки та Фондом державного майна. У підсумку сформовано законодавчу основу для впровадження реформи корпоративного управління.

Як наголосив Мовчан, разом із затвердженою політикою власності це створює прозору систему, у якій менеджмент підзвітний, а держава виступає ефективним власником.

Очікується, що подальші кроки передбачають створення дієвої системи аудиту та внутрішнього контролю, розвиток професійних наглядових рад і запровадження інституційних механізмів, які мінімізують зловживання та забезпечать реальну прозорість управління державними компаніями.

За словами заступника голови комітету, приєднання до принципів ОЕСР означає входження України до «вищої ліги» корпоративного управління та підтверджує відповідність системи управління державним майном найвищим міжнародним стандартам. Він також підкреслив необхідність формування ефективного антикорупційного механізму, який унеможливить маніпуляції всередині державних підприємств.

Водночас управління державними компаніями має залишатися максимально відкритим і підзвітним як суспільству, так і інвесторам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.