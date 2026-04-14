Фридрих Мерц: Германия будет сотрудничать с Украиной по поводу украинских мужчин, выехавших за границу

Фридрих Мерц подчеркнул, что важно, чтобы украинские мужчины оставались в Украине и помогали ей.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 апреля прибыл с официальным визитом в Берлин и встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По итогам двусторонних переговоров политики подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между обеими государствами.

По словам канцлера Германии, вступление Украины в ЕС не может произойти быстро. Он отметил, что это станет стратегически важным шагом для безопасности и благополучия в интересах Европы.

Мерц подчеркнул, что Германия будет сотрудничать с Украиной по поводу украинских мужчин, выехавших за границу, поскольку важно, чтобы они оставались в Украине и помогали ей.

