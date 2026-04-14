Фрідріх Мерц: Німеччина співпрацюватиме з Україною щодо українських чоловіків, які виїхали за кордон

Фрідріх Мерц підкреслив, що важливо, щоб українські чоловіки залишалися в Україні та допомагали їй.

Фото: AFP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський 14 квітня прибув з офіційним візитом до Берліна та зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. За підсумками двосторонніх перемовин політики угоду про співпрацю у сфері оборони між обома державами.

За словами канцлера Німеччини, вступ України до ЄС не може статися швидко. Він зазначив, що це стане стратегічно важливим кроком для безпеки та благополуччя в інтересах Європи.

Мерц підкреслив, що Німеччина співпрацюватиме з Україною щодо українських чоловіків, які виїхали за кордон, оскільки важливо, щоб вони залишалися в Україні та допомагали їй.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.