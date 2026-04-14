В Киеве ограничат движение транспорта по Набережному шоссе и Днепровскому проезду

В Киеве 15 апреля частично ограничат движение транспорта по Набережному шоссе и Днепровскому проезду в Печерском районе.

Как сообщили в КК «Киевавтодор», ограничения будут действовать с 8:00 до 20:00. В это время дорожники будут выполнять ремонт ограждения.

В частности, работы будут проводиться:

на Набережном шоссе — на участке от моста Метро до Паркового моста;

на Днепровском проезде — на отрезке от Набережного шоссе до Днепровского спуска.

Во время ремонта движение транспорта частично ограничат одной полосой.

В «Киевавтодоре» отметили, что ремонт будут выполнять при благоприятных погодных условиях.

