У Києві обмежать рух транспорту Набережним шосе та Дніпровським проїздом

У Києві 15 квітня частково обмежать рух транспорту Набережним шосе та Дніпровським проїздом у Печерському районі.

Як повідомили у КК «Київавтодор», обмеження діятимуть з 8:00 до 20:00. У цей час дорожники виконуватимуть ремонт огородження.

Зокрема, роботи проводитимуть:

на Набережному шосе — на ділянці від мосту Метро до Паркового моста;

на Дніпровському проїзді — на відрізку від Набережного шосе до Дніпровського узвозу.

Під час ремонту рух транспорту частково обмежуватимуть однією смугою.

У «Київавтодорі» зазначили, що ремонт виконуватимуть за сприятливих погодних умов.

