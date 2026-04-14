У Києві обмежать рух транспорту Набережним шосе та Дніпровським проїздом
22:18, 14 квітня 2026
У Києві 15 квітня частково обмежать рух транспорту Набережним шосе та Дніпровським проїздом у Печерському районі.
Як повідомили у КК «Київавтодор», обмеження діятимуть з 8:00 до 20:00. У цей час дорожники виконуватимуть ремонт огородження.
Зокрема, роботи проводитимуть:
на Набережному шосе — на ділянці від мосту Метро до Паркового моста;
на Дніпровському проїзді — на відрізку від Набережного шосе до Дніпровського узвозу.
Під час ремонту рух транспорту частково обмежуватимуть однією смугою.
У «Київавтодорі» зазначили, що ремонт виконуватимуть за сприятливих погодних умов.
