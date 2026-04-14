  1. В Украине

В Харьковской области у 20-летней матери изъяли младенца после конфликта

18:41, 14 апреля 2026
Нетрезвая женщина устроила ссору с младенцем на руках, после чего ребенка изъяли правоохранители.
В Харьковской области 20-летняя женщина с младенцем устроила ссору, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Из-за угрозы для ребенка правоохранители изъяли малыша.

Как сообщили в областной полиции, инцидент произошел в одном из населённых пунктов Берестинского района. По предварительным данным, женщина пришла в гости вместе с ребенком, где во время конфликта вела себя агрессивно.

Полицейские отмечают, что такое поведение могло представлять опасность для жизни и здоровья младенца.

После инцидента стражи порядка проверили условия проживания ребенка и выяснили, что семья ведет асоциальный образ жизни.

На место вызвали службу по делам детей. Восьмимесячного мальчика доставили в медицинское учреждение для обследования, после чего передали под опеку патронатной семьи.

В отношении матери составили административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

