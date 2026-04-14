На Харківщині у 20-річної матері вилучили немовля після конфлікту

18:41, 14 квітня 2026
Нетвереза жінка влаштувала сварку з немовлям на руках, після чого дитину вилучили правоохоронці.
На Харківщині у 20-річної матері вилучили немовля після конфлікту
У Харківській області 20-річна жінка з немовлям влаштувала сварку, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Через загрозу для дитини правоохоронці вилучили малюка.

Як повідомили в обласній поліції, інцидент стався в одному з населених пунктів Берестинського району. За попередніми даними, жінка прийшла в гості разом із дитиною, де під час конфлікту поводилася агресивно.

Поліцейські зазначають, що така поведінка могла становити небезпеку для життя та здоров’я немовляти.

Після інциденту правоохоронці перевірили умови проживання дитини та з’ясували, що родина веде асоціальний спосіб життя.

На місце викликали службу у справах дітей. Восьмимісячного хлопчика доправили до медичного закладу для обстеження, після чого передали під опіку патронатної сім’ї.

Стосовно матері склали адміністративний протокол за невиконання обов’язків щодо виховання дитини.

поліція діти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Ярослава Максименко, яка очолює АРМА, під час війни придбала нерухомість в Києві та взяла у держави соціальні виплати

Киянка та тимчасова очільниця АРМА Ярослава Максименко задекларувала соціальну допомогу, при цьому придбала квартиру в столиці та отримала дохід більш ніж мільйон гривень.

Депутати обговорять нову модель соцдопомоги: хочуть відмовитися від прожиткового мінімуму та зробити виплати більш адаптивними

Депутати планують затвердити механізм, за якого базова величина для розрахунку допомоги ніколи не буде нижчою за офіційний прожитковий мінімум.

Судді Вікторії Приходько, яка заявила що «Київ сам себе обстрілює, аби давали більше грошей», дозволили оскаржити рішення ВРП

ВРП розглянула скаргу судді Вікторії Приходько на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності та одноголосно поновила строк на її подання

Верховна Рада розглядає три моделі справляння військового збору, одна з них — збільшення виплат військовим

У Раді зареєстрували три законопроєкти щодо розподілу військового збору з різними моделями його використання.

ВРП залишила без розгляду подання про тимчасове відсторонення судді Євгена Остропільця

Вища рада правосуддя розглянула подання щодо відсторонення судді Євгена Остропільця та одноголосно залишила його без розгляду.

