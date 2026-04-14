На Харківщині у 20-річної матері вилучили немовля після конфлікту

Нетвереза жінка влаштувала сварку з немовлям на руках, після чого дитину вилучили правоохоронці.

У Харківській області 20-річна жінка з немовлям влаштувала сварку, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Через загрозу для дитини правоохоронці вилучили малюка.

Як повідомили в обласній поліції, інцидент стався в одному з населених пунктів Берестинського району. За попередніми даними, жінка прийшла в гості разом із дитиною, де під час конфлікту поводилася агресивно.

Поліцейські зазначають, що така поведінка могла становити небезпеку для життя та здоров’я немовляти.

Після інциденту правоохоронці перевірили умови проживання дитини та з’ясували, що родина веде асоціальний спосіб життя.

На місце викликали службу у справах дітей. Восьмимісячного хлопчика доправили до медичного закладу для обстеження, після чого передали під опіку патронатної сім’ї.

Стосовно матері склали адміністративний протокол за невиконання обов’язків щодо виховання дитини.

