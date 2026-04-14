БЭБ обновило подходы к отбору сотрудников и утвердило Методику оценки рисков в сфере экономики — Счетная палата

18:59, 14 апреля 2026
Также во исполнение рекомендаций Счетной палаты в БЭБ созданы кадровые, аттестационные и дисциплинарные комиссии.
Счетная палата сообщила, что Бюро экономической безопасности начало проведение конкурсных отборов сотрудников по обновленным подходам, усилило внутренний контроль и разработало ряд законопроектов, постановлений Кабинета Министров Украины и собственных нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование своей деятельности. 

Отмечается, что эти и другие изменения реализованы во исполнение рекомендаций Счетной палаты, предоставленных по результатам аудита соответствия на тему «Противодействие правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства».

Там напомнили, что аудит выявил недостатки нормативно-правовых основ деятельности Бюро. Общий штат БЭБ был укомплектован лишь наполовину, что усугубляло кризис в деятельности органа. Для устранения выявленных недостатков Счетной палатой было предоставлено Кабинету Министров Украины и БЭБ в целом 37 рекомендаций. Из них 24 выполнены, 13 — находятся в процессе реализации. 

Из 12 рекомендаций Правительству выполнено восемь. В частности, приняты два постановления: о приобретении и использовании для БЭБ специальных технических средств, а также об урегулировании вопроса присвоения специальных званий сотрудникам органа, их соотношения с другими специальными и воинскими званиями.

«На данный момент Правительство не выполнило рекомендации по обеспечению условий оплаты труда сотрудникам БЭБ и не создана Единая информационная система БЭБ», — заявила Счетная палата. 

В свою очередь БЭБ во исполнение рекомендаций разработало, а Правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты относительно:

совершенствования правовых основ противодействия правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства;

наделения БЭБ специальным статусом для обеспечения реализации гарантий его независимости;

возможности использования современных информационных систем при выполнении БЭБ аналитической функции, а также урегулирования вопроса получения информации, содержащейся в системе депозитарного учета.

Также во исполнение рекомендаций Счетной палаты в БЭБ созданы кадровые, аттестационные и дисциплинарные комиссии. Конкурсные отборы сотрудников сейчас осуществляются по обновленным подходам. Среди прочего создан Департамент внутреннего контроля и утверждена Методика оценки рисков в сфере экономики, а также ряд нормативно-правовых актов.

бюро экономической безопасности Счетная палата

