  1. В Україні

БЕБ оновило підходи до відбору працівників та затвердило Методику оцінювання ризиків у сфері економіки — Рахункова палата

18:59, 14 квітня 2026
Рахункова палата повідомила, що Бюро економічної безпеки розпочало проведення конкурсних відборів працівників за оновленими підходами, посилило внутрішній контроль та розробило низку законопроєктів, постанов КМУ та власних нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення своєї діяльності.

Зазначається, що ці та інші зміни реалізовано на виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами аудиту відповідності на тему «Протидія правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави».

Там нагадали, аудит виявив недосконалості нормативно-правових засад діяльності Бюро. Загальний штат БЕБ був укомплектований лише наполовину, що поглиблювало кризу у діяльності органу. Для усунення виявлених недоліків Рахунковою палатою надано Кабінету Міністрів України та  БЕБ загалом 37 рекомендацій. З них 24 виконано, 13 – у процесі реалізації.

З 12 рекомендацій Уряду виконано вісім. Зокрема, прийнято дві постанови:  щодо придбання та використання для БЕБ спеціальних технічних засобів, а також щодо врегулювання питання присвоєння спеціальних звань працівникам органу, їх співвідношення з іншими спеціальними і військовими званнями.

«Наразі Уряд не виконав рекомендації щодо забезпечення умов оплати праці працівникам БЕБ та не створено Єдину інформаційну систему БЕБ», - заявила Рахункова палата.

Своєю чергою БЕБ на виконання рекомендацій розробило та Уряд вніс на розгляд Верховної Ради України законопроєкти щодо:

- вдосконалення правових засад протидії правопорушенням, що   посягають на функціонування економіки держави;

- наділення БЕБ спеціальним статусом для забезпечення реалізації гарантій його незалежності;

- можливості використання сучасних інформаційних систем при виконанні БЕБ аналітичної функції, а також врегулювання питання щодо отримання інформації, яка міститься у системі депозитарного обліку.

Також на виконання рекомендацій Рахункової палати у БЕБ створено кадрові, атестаційні та дисциплінарні комісії. Конкурсні відбори працівників наразі здійснюються за оновленими підходами.  Серед іншого створено й Департамент  внутрішнього контролю та затверджено Методику оцінювання ризиків у сфері економіки та низку нормативно-правових актів.

