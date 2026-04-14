На ЗАЭС произошел 13-й блекаут: он длился полтора часа

Запорожская АЭС в очередной раз потеряла внешнее питание украинской энергосети.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 14 апреля, на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции произошел уже 13 блекаут от начала оккупации. Энергоснабжение удалось возобновить примерно через полтора часа.

Об этом сообщили в "Энергоатоме". По данным компании, из-за действий российских военных станция потеряла внешнее питание, в результате чего автоматически заработали 19 резервных дизель-генераторов.

Впоследствии электроснабжение было возобновлено. В настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию через линию электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1".

В то же время, основная высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская» остается отключенной еще с 24 марта.

В компании подчеркнули, что работа крупнейшей атомной станции Европы под контролем российских военных создает постоянную угрозу всему региону. С начала оккупации ЗАЭС уже 13 раз теряла внешнее питание и неоднократно оказывалась на грани критических условий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.