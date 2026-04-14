На ЗАЭС произошел 13-й блекаут: он длился полтора часа

23:59, 14 апреля 2026
Запорожская АЭС в очередной раз потеряла внешнее питание украинской энергосети.
Во вторник, 14 апреля, на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции произошел уже 13 блекаут от начала оккупации. Энергоснабжение удалось возобновить примерно через полтора часа.

Об этом сообщили в "Энергоатоме". По данным компании, из-за действий российских военных станция потеряла внешнее питание, в результате чего автоматически заработали 19 резервных дизель-генераторов.

Впоследствии электроснабжение было возобновлено. В настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию через линию электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1".

В то же время, основная высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская» остается отключенной еще с 24 марта.

В компании подчеркнули, что работа крупнейшей атомной станции Европы под контролем российских военных создает постоянную угрозу всему региону. С начала оккупации ЗАЭС уже 13 раз теряла внешнее питание и неоднократно оказывалась на грани критических условий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Ярослава Максименко, возглавляющая АРМА, во время войны приобрела недвижимость в Киеве и получила от государства социальные выплаты

Киевлянка и временная руководительница АРМА Ярослава Максименко задекларировала социальную помощь, при этом приобрела квартиру в столице и получила доход более миллиона гривен.

Депутаты обсудят новую модель соцпомощи: хотят отказаться от прожиточного минимума и сделать выплаты более адаптивными

Депутаты планируют утвердить механизм, при котором базовая величина для расчета помощи никогда не будет ниже официального прожиточного минимума.

Судье Виктории Приходько, которая заявила, что «Киев сам себя обстреливает, чтобы давали больше денег», разрешили обжаловать решение ВСП

ВСП рассмотрел жалобу судьи Виктории Приходько на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности и единогласно восстановила срок на ее подачу.

Верховная Рада рассматривает три модели взимания военного сбора, одна из них — увеличение выплат военнослужащим

В Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта о распределении военного сбора с разными моделями его использования.

ВСП оставил без рассмотрения представление о временном отстранении судьи Евгения Остропильца

Высший совет правосудия рассмотрел представление об отстранении судьи Евгения Остропильца и единогласно оставил его без рассмотрения.

