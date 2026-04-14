На ЗАЕС стався 13-й блекаут: він тривав півтори години

Запорізька АЕС вкотре втратила зовнішнє живлення з української енергомережі.

У вівторок, 14 квітня, на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції стався вже 13-й блекаут від початку окупації. Енергопостачання вдалося відновити приблизно за півтори години.

Про це повідомили в «Енергоатомі». За даними компанії, через дії російських військових станція втратила зовнішнє живлення, унаслідок чого автоматично запрацювали 19 резервних дизель-генераторів.

Згодом електропостачання було відновлено. Наразі ЗАЕС отримує електроенергію через лінію електропередачі 330 кВ «Феросплавна-1».

Водночас основна високовольтна лінія 750 кВ «Дніпровська» залишається відключеною ще з 24 березня.

У компанії наголосили, що робота найбільшої атомної станції Європи під контролем російських військових створює постійну загрозу для всього регіону. Від початку окупації ЗАЕС вже 13 разів втрачала зовнішнє живлення та неодноразово опинялася на межі критичних умов.

