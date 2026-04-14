Украина получит сотни ракет для Patriot: согласован оборонный пакет с Германией на €4 млрд

16:17, 14 апреля 2026
Германия также передаст Украине 36 пусковых установок IRIS-T.
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что провел переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Во время них был согласован пакет оборонных договоренностей общей суммой €4 млрд — для усиления ПВО, развития дальнобойных возможностей и совместного производства дронов. 

По его словам, во время визита были подписаны три важные соглашения с Германией:

1. Усиление ПВО

«Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет к Patriot — это существенно усилит защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Также предусмотрена поставка 36 пусковых установок IRIS-T, что усилит многоуровневую систему ПВО», — заявил он.

2. Развитие deep-strike

По его словам, страны договорились о €300 млн инвестиций в дальнобойные возможности, что позволит наращивать производство украинского вооружения.

3. Производство дронов

В рамках инициативы Build with Ukraine запускается совместное производство mid-strike дронов с использованием AI. На первом этапе — 5 000 дронов для Сил обороны.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Депутаты обсудят новую модель соцпомощи: хотят отказаться от прожиточного минимума и сделать выплаты более адаптивными

Депутаты планируют утвердить механизм, при котором базовая величина для расчета помощи никогда не будет ниже официального прожиточного минимума.

Судье Виктории Приходько, которая заявила, что «Киев сам себя обстреливает, чтобы давали больше денег», разрешили обжаловать решение ВСП

ВСП рассмотрел жалобу судьи Виктории Приходько на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности и единогласно восстановила срок на ее подачу.

Верховная Рада рассматривает три модели взимания военного сбора, одна из них — увеличение выплат военнослужащим

В Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта о распределении военного сбора с разными моделями его использования.

ВСП оставил без рассмотрения представление о временном отстранении судьи Евгения Остропильца

Высший совет правосудия рассмотрел представление об отстранении судьи Евгения Остропильца и единогласно оставил его без рассмотрения.

ВСП рассмотрел кандидатуры в апелляционные суды: часть поддержана, по отдельным — объявлен перерыв

Высший совет правосудия рассмотрел материалы о внесении представлений Президенту Украины о назначении судей.

