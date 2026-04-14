Украина получит сотни ракет для Patriot: согласован оборонный пакет с Германией на €4 млрд

Германия также передаст Украине 36 пусковых установок IRIS-T.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что провел переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Во время них был согласован пакет оборонных договоренностей общей суммой €4 млрд — для усиления ПВО, развития дальнобойных возможностей и совместного производства дронов.

По его словам, во время визита были подписаны три важные соглашения с Германией:

1. Усиление ПВО

«Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет к Patriot — это существенно усилит защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Также предусмотрена поставка 36 пусковых установок IRIS-T, что усилит многоуровневую систему ПВО», — заявил он.

2. Развитие deep-strike

По его словам, страны договорились о €300 млн инвестиций в дальнобойные возможности, что позволит наращивать производство украинского вооружения.

3. Производство дронов

В рамках инициативы Build with Ukraine запускается совместное производство mid-strike дронов с использованием AI. На первом этапе — 5 000 дронов для Сил обороны.

