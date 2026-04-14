Украина получит сотни ракет для Patriot: согласован оборонный пакет с Германией на €4 млрд
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что провел переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Во время них был согласован пакет оборонных договоренностей общей суммой €4 млрд — для усиления ПВО, развития дальнобойных возможностей и совместного производства дронов.
По его словам, во время визита были подписаны три важные соглашения с Германией:
1. Усиление ПВО
«Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет к Patriot — это существенно усилит защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Также предусмотрена поставка 36 пусковых установок IRIS-T, что усилит многоуровневую систему ПВО», — заявил он.
2. Развитие deep-strike
По его словам, страны договорились о €300 млн инвестиций в дальнобойные возможности, что позволит наращивать производство украинского вооружения.
3. Производство дронов
В рамках инициативы Build with Ukraine запускается совместное производство mid-strike дронов с использованием AI. На первом этапе — 5 000 дронов для Сил обороны.
