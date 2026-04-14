Україна отримає сотні ракет для Patriot: погоджено оборонний пакет з Німеччиною на €4 млрд

16:17, 14 квітня 2026
Німеччина також передасть Україні 36 пускових установок IRIS-T.
Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що ровів переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Під час них був узгоджений пакет оборонних домовленостей загальною сумою на €4 млрд — для посилення ППО, розвитку далекобійних спроможностей та спільного виробництва дронів.

За його словами, під час візиту підписали три важливі угоди з Німеччиною:

1. Посилення ППО

«Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot — це суттєво підсилить захист українських міст і критичної інфраструктури. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T, що посилить багаторівневу систему ППО», - заявив він.

2. Розвиток Deep-strike

За його словам, країни домовилися про €300 млн інвестицій у далекобійні спроможності, що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння.

3. Виробництво дронів

У межах ініціативи Build with Ukraine запускається спільне виробництво mid-strike дронів із використанням AI. На першому етапі — 5 000 дронів для Сил оборони.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Депутати обговорять нову модель соцдопомоги: хочуть відмовитися від прожиткового мінімуму та зробити виплати більш адаптивними

Депутати планують затвердити механізм, за якого базова величина для розрахунку допомоги ніколи не буде нижчою за офіційний прожитковий мінімум.

Судді Вікторії Приходько, яка заявила що «Київ сам себе обстрілює, аби давали більше грошей», дозволили оскаржити рішення ВРП

ВРП розглянула скаргу судді Вікторії Приходько на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності та одноголосно поновила строк на її подання

Верховна Рада розглядає три моделі справляння військового збору, одна з них — збільшення виплат військовим

У Раді зареєстрували три законопроєкти щодо розподілу військового збору з різними моделями його використання.

ВРП залишила без розгляду подання про тимчасове відсторонення судді Євгена Остропільця

Вища рада правосуддя розглянула подання щодо відсторонення судді Євгена Остропільця та одноголосно залишила його без розгляду.

ВРП розглянула кандидатури до апеляційних судів: частину підтримано, щодо окремих — оголошено перерву

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо внесення подань Президентові України про призначення суддів.

