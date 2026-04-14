Україна отримає сотні ракет для Patriot: погоджено оборонний пакет з Німеччиною на €4 млрд

Німеччина також передасть Україні 36 пускових установок IRIS-T.

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що ровів переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Під час них був узгоджений пакет оборонних домовленостей загальною сумою на €4 млрд — для посилення ППО, розвитку далекобійних спроможностей та спільного виробництва дронів.

За його словами, під час візиту підписали три важливі угоди з Німеччиною:

1. Посилення ППО

«Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot — це суттєво підсилить захист українських міст і критичної інфраструктури. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T, що посилить багаторівневу систему ППО», - заявив він.

2. Розвиток Deep-strike

За його словам, країни домовилися про €300 млн інвестицій у далекобійні спроможності, що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння.

3. Виробництво дронів

У межах ініціативи Build with Ukraine запускається спільне виробництво mid-strike дронів із використанням AI. На першому етапі — 5 000 дронів для Сил оборони.

