Нацбанк ввел новые правила для платежных сервисов — им запретили передавать свои функции другим

Помимо запрета, регулятор усилил требования к надежности и контролю сервисов.

Национальный банк Украины обновил порядок осуществления оверсайта платежной инфраструктуры, чтобы повысить ее стабильность и надежность. Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ №37, которое вступает в силу 14 апреля.

Регулятор, в частности, пересмотрел подходы к надзору за участниками рынка и уточнил требования к их деятельности. Из обновленного порядка исключены нормы относительно оверсайта поставщиков платежных услуг, которые не являются субъектами платежных систем, в частности эмитентов электронных денег.

В то же время Нацбанк расширил перечень организационных и технических мер для обеспечения непрерывности деятельности всех объектов оверсайта. Отдельный акцент сделан на управлении рисками третьих сторон: технологическим операторам платежных услуг запрещено передавать выполнение своих функций другим операторам.

Также обновлен порядок определения важности платежных систем и технологических операторов, усовершенствованы подходы к оценке платежной инфраструктуры и приведена терминология в соответствие с законодательством в сферах защиты информации и электронных коммуникаций.

Оверсайт платежной инфраструктуры предусматривает мониторинг и оценку ее работы, установление требований к участникам рынка и предоставление рекомендаций для повышения эффективности и надежности функционирования систем.

