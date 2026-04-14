Нацбанк ввів нові правила для платіжних сервісів — їм заборонили передавати свої функції іншим

Крім заборони, регулятор посилив вимоги до надійності та контролю сервісів.

Національний банк України оновив порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури, щоб підвищити її стабільність і надійність. Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ №37, яка набирає чинності 14 квітня.

Регулятор, зокрема, переглянув підходи до нагляду за учасниками ринку та уточнив вимоги до їхньої діяльності. З оновленого порядку виключено норми щодо оверсайта надавачів платіжних послуг, які не є суб’єктами платіжних систем, зокрема емітентів електронних грошей.

Водночас Нацбанк розширив перелік організаційних і технічних заходів для забезпечення безперервності діяльності всіх об’єктів оверсайта. Окремий акцент зроблено на управлінні ризиками третіх сторін: технологічним операторам платіжних послуг заборонено передавати виконання своїх функцій іншим операторам.

Також оновлено порядок визначення важливості платіжних систем і технологічних операторів, удосконалено підходи до оцінювання платіжної інфраструктури та приведено термінологію у відповідність до законодавства у сферах захисту інформації та електронних комунікацій.

Оверсайт платіжної інфраструктури передбачає моніторинг і оцінювання її роботи, встановлення вимог до учасників ринку та надання рекомендацій для підвищення ефективності й надійності функціонування систем.

