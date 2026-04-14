  1. В Украине

Владимир Зеленский сообщил, когда заработает нефтепровод «Дружба»

18:46, 14 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ремонт нефтепровода «Дружба» продвигается по графику, а также прокомментировал отношения с Венгрией и готовность к встрече с новым премьер-министром. Об этом он заявил 14 апреля.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, к концу апреля нефтепровод будет частично восстановлен и сможет работать.

Он уточнил, что не все резервуары удастся отремонтировать в эти сроки, поскольку это более длительный процесс, однако для функционирования системы этого будет достаточно.

По словам главы государства, Украина рассчитывает, что завершение работ совпадет с выполнением обязательств странами Европейского Союза, прежде всего Венгрией, которая ранее блокировала важные для Киева решения.

Президент подчеркнул, что Украина настроена на сотрудничество с Венгрией, отметив хорошие отношения между народами двух стран и важность их сохранения.

Он заявил, что взаимодействие с новым руководством должно строиться на прагматизме, договоренностях, сотрудничестве и взаимном уважении, что усиливает обе стороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Венгрия Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Депутаты обсудят новую модель соцпомощи: хотят отказаться от прожиточного минимума и сделать выплаты более адаптивными

Депутаты планируют утвердить механизм, при котором базовая величина для расчета помощи никогда не будет ниже официального прожиточного минимума.

Судье Виктории Приходько, которая заявила, что «Киев сам себя обстреливает, чтобы давали больше денег», разрешили обжаловать решение ВСП

ВСП рассмотрел жалобу судьи Виктории Приходько на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности и единогласно восстановила срок на ее подачу.

Верховная Рада рассматривает три модели взимания военного сбора, одна из них — увеличение выплат военнослужащим

В Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта о распределении военного сбора с разными моделями его использования.

ВСП оставил без рассмотрения представление о временном отстранении судьи Евгения Остропильца

Высший совет правосудия рассмотрел представление об отстранении судьи Евгения Остропильца и единогласно оставил его без рассмотрения.

ВСП рассмотрел кандидатуры в апелляционные суды: часть поддержана, по отдельным — объявлен перерыв

Высший совет правосудия рассмотрел материалы о внесении представлений Президенту Украины о назначении судей.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]