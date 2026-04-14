Владимир Зеленский сообщил, когда заработает нефтепровод «Дружба»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ремонт нефтепровода «Дружба» продвигается по графику, а также прокомментировал отношения с Венгрией и готовность к встрече с новым премьер-министром. Об этом он заявил 14 апреля.

По его словам, к концу апреля нефтепровод будет частично восстановлен и сможет работать.

Он уточнил, что не все резервуары удастся отремонтировать в эти сроки, поскольку это более длительный процесс, однако для функционирования системы этого будет достаточно.

По словам главы государства, Украина рассчитывает, что завершение работ совпадет с выполнением обязательств странами Европейского Союза, прежде всего Венгрией, которая ранее блокировала важные для Киева решения.

Президент подчеркнул, что Украина настроена на сотрудничество с Венгрией, отметив хорошие отношения между народами двух стран и важность их сохранения.

Он заявил, что взаимодействие с новым руководством должно строиться на прагматизме, договоренностях, сотрудничестве и взаимном уважении, что усиливает обе стороны.

