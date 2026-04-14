Володимир Зеленський повідомив, коли запрацює нафтопровід «Дружба»

Володимир Зеленський також наголосив, що Україна налаштована на співпрацю з Угорщиною.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ремонт нафтопроводу «Дружба» просувається за графіком, а також прокоментував відносини з Угорщиною і готовність до зустрічі з новим прем'єром. Про це він сказав 14 квітня.

За його словами, до кінця квітня нафтопровід буде частково відновлений і зможе працювати.

Він уточнив, що не всі резервуари вдасться відремонтувати в ці строки, оскільки це більш тривалий процес, однак для функціонування системи цього буде достатньо.

За словами Глави держави, Україна розраховує, що завершення робіт збіжиться з виконанням зобов'язань країнами Європейського Союзу, насамперед Угорщиною, яка раніше блокувала важливі для Києва рішення.

Президент наголосив, що Україна налаштована на співпрацю з Угорщиною, відзначивши добрі відносини між народами двох країн і важливість їхнього збереження.

Він заявив, що взаємодія з новим керівництвом має будуватися на прагматизмі, домовленостях, співпраці та взаємній повазі, що посилює обидві сторони.

