НАЗК предупредило о мошенниках: рассылают письма, имитирующие официальную рассылку Агентства

19:59, 14 апреля 2026
Письма поступают на личные адреса субъектов декларирования и содержат информацию о якобы выявленных расхождениях в декларациях.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что в последнее время фиксируется распространение мошеннических электронных писем, которые имитируют официальную рассылку Агентства.

«Такие письма поступают на личные адреса субъектов декларирования и содержат информацию о якобы выявленных расхождениях в декларациях», — говорится в заявлении.

Как распознать возможные мошеннические действия:

  • письма поступают с электронных адресов, которые не принадлежат НАЗК;
  • подписаны от имени несуществующего в структуре Агентства подразделения;
  • содержат ссылки, ведущие на сторонний ресурс, который внешне частично имитирует официальный сайт НАЗК, однако имеет иной интерфейс и адрес;
  • содержат призыв перейти по ссылке для «получения информации», «загрузки документов», «подтверждения данных» и тому подобное.

В случае получения таких писем не переходите по ссылкам, не вводите никаких данных и не загружайте файлы. Сделайте скриншоты сообщения, сохраните номер отправителя или адрес электронной почты и т.п. Рекомендуется также сообщить о мошеннической рассылке ответственным подразделениям вашей организации, правоохранительным органам и НАЗК.

«Обращаем внимание, что официальные сообщения от НАЗК поступают исключительно с домена @nazk.gov.ua ([email protected], [email protected]).

Информацию о результатах автоматизированной или полной проверки вашей декларации можно также просмотреть в персональном кабинете Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», — добавили в НАЗК.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Ярослава Максименко, возглавляющая АРМА, во время войны приобрела недвижимость в Киеве и получила от государства социальные выплаты

Киевлянка и временная руководительница АРМА Ярослава Максименко задекларировала социальную помощь, при этом приобрела квартиру в столице и получила доход более миллиона гривен.

Депутаты обсудят новую модель соцпомощи: хотят отказаться от прожиточного минимума и сделать выплаты более адаптивными

Депутаты планируют утвердить механизм, при котором базовая величина для расчета помощи никогда не будет ниже официального прожиточного минимума.

Судье Виктории Приходько, которая заявила, что «Киев сам себя обстреливает, чтобы давали больше денег», разрешили обжаловать решение ВСП

ВСП рассмотрел жалобу судьи Виктории Приходько на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности и единогласно восстановила срок на ее подачу.

Верховная Рада рассматривает три модели взимания военного сбора, одна из них — увеличение выплат военнослужащим

В Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта о распределении военного сбора с разными моделями его использования.

ВСП оставил без рассмотрения представление о временном отстранении судьи Евгения Остропильца

Высший совет правосудия рассмотрел представление об отстранении судьи Евгения Остропильца и единогласно оставил его без рассмотрения.

