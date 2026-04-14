НАЗК предупредило о мошенниках: рассылают письма, имитирующие официальную рассылку Агентства
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что в последнее время фиксируется распространение мошеннических электронных писем, которые имитируют официальную рассылку Агентства.
«Такие письма поступают на личные адреса субъектов декларирования и содержат информацию о якобы выявленных расхождениях в декларациях», — говорится в заявлении.
Как распознать возможные мошеннические действия:
- письма поступают с электронных адресов, которые не принадлежат НАЗК;
- подписаны от имени несуществующего в структуре Агентства подразделения;
- содержат ссылки, ведущие на сторонний ресурс, который внешне частично имитирует официальный сайт НАЗК, однако имеет иной интерфейс и адрес;
- содержат призыв перейти по ссылке для «получения информации», «загрузки документов», «подтверждения данных» и тому подобное.
В случае получения таких писем не переходите по ссылкам, не вводите никаких данных и не загружайте файлы. Сделайте скриншоты сообщения, сохраните номер отправителя или адрес электронной почты и т.п. Рекомендуется также сообщить о мошеннической рассылке ответственным подразделениям вашей организации, правоохранительным органам и НАЗК.
«Обращаем внимание, что официальные сообщения от НАЗК поступают исключительно с домена @nazk.gov.ua ([email protected], [email protected]).
Информацию о результатах автоматизированной или полной проверки вашей декларации можно также просмотреть в персональном кабинете Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», — добавили в НАЗК.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.