НАЗК попередило про шахраїв: надсилають листи, які імітують офіційну розсилку Агентства

19:59, 14 квітня 2026
Листи надходять на особисті адреси суб'єктів декларування та містять інформацію про нібито виявлені розбіжності в деклараціях.
НАЗК попередило про шахраїв: надсилають листи, які імітують офіційну розсилку Агентства
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що останнім часом фіксується поширення шахрайських електронних листів, які імітують офіційну розсилку Агентства.

«Такі листи надходять на особисті адреси суб'єктів декларування та містять інформацію про нібито виявлені розбіжності в деклараціях», - йдеться у заяві.

Як розпізнати ймовірні шахрайські дії:

- листи надходять з електронних адрес, які не належать НАЗК;

- підписані від імені неіснуючого у структурі Агентства підрозділу;

- містять посилання, які ведуть на сторонній ресурс, що зовні частково імітує офіційний сайт НАЗК, проте має відмінний інтерфейс та адресу;

- містять заклик перейти за посиланням для «отримання інформації», «завантаження документів», «підтвердження даних» тощо.

У разі отримання таких листів не переходьте за посиланнями, не вводьте жодних даних і не завантажуйте файли. Зробіть скриншоти повідомлення, збережіть номер відправника або адресу електронної пошти тощо. Рекомендуємо також повідомити про шахрайську розсилку відповідальні підрозділи вашої організації, правоохоронні органи та НАЗК.

«Звертаємо увагу, що офіційні повідомлення від НАЗК надходять виключно з домену @nazk.gov.ua ([email protected], [email protected]).

Інформацію про результати автоматизованої чи повної перевірки вашої декларації можна переглянути також у персональному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», - додали у НАЗК. 

Стрічка новин

