Зеленский начал визит в Осло: на повестке дня — безопасность Украины и новые договоренности

Владимир Зеленский заявил, что запланированы важные встречи и подписание двустороннего документа, который поможет усилить безопасность Украины.

Во вторник, 14 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Норвегии — Осло. Здесь у Главы государства запланирован ряд встреч.

«Запланированы важные встречи и подписание двустороннего документа, который поможет усилить нашу безопасность. Впереди переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стере, встречи с кронпринцем Норвегии Хоконом и норвежскими парламентариями.

Продолжаем активную дипломатию с партнерами ради защиты жизни и приближения реального и гарантированного мира», — заявил он.

