Зеленский начал визит в Осло: на повестке дня — безопасность Украины и новые договоренности
20:03, 14 апреля 2026
Владимир Зеленский заявил, что запланированы важные встречи и подписание двустороннего документа, который поможет усилить безопасность Украины.
Во вторник, 14 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Норвегии — Осло. Здесь у Главы государства запланирован ряд встреч.
«Запланированы важные встречи и подписание двустороннего документа, который поможет усилить нашу безопасность. Впереди переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стере, встречи с кронпринцем Норвегии Хоконом и норвежскими парламентариями.
Продолжаем активную дипломатию с партнерами ради защиты жизни и приближения реального и гарантированного мира», — заявил он.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.