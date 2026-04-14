Зеленський розпочав візит до Осло: на порядку денному — безпека України та нові домовленості

Володимир Зеленський заявив, що заплановані важливі зустрічі та підписання двостороннього документа, який допоможе посилити безпеку України.

У вівторок, 14 квітня, Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Норвегії — Осло. Тут у Глави держави запланована низка зустрічей.

«Заплановані важливі зустрічі та підписання двостороннього документа, який допоможе посилити нашу безпеку. Попереду перемовини з Премʼєр-міністром Йонасом Гаром Стере, зустрічі з Кронпринцом Норвегії Гоконом та норвезькими парламентарями.

Продовжуємо активну дипломатію з партнерами заради захисту життя та наближення реального й гарантованого миру», - заявив він.

